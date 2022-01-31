Первых 90 детей вакцинировали от коронавируса в Новосибирской области

В Новосибирской области привили от коронавируса вакциной «Спутник M» первых 90 детей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Вакцинируют детей с 12 до 17 лет с согласия родителей или законного представителя.
Напомним, в середине января в новосибирских школах начали собирать списки желающих привиться, а родителям — в чатах рассылать инструкцию к препарату для ознакомления. Первая партия вакцины для детей поступила в регион 24 января — 1440 доз. «Спутник М» — это двухкомпонентная векторная вакцина, аналог препарата «Спутник V», но концентрация по сравнению с ним уменьшена в 5 раз.
Главный специалист по вакцинопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева ранее поясняла, что после инъекции в месте укола может появиться болезненность, отечность. Общие реакции — озноб, повышение температуры тела, головная боль — могут возникнуть в первые-вторые сутки после вакцинации и обычно проходят максимум за три дня.
— Абсолютным противопоказанием считается гиперчувствительность к любому компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в прошлом. Временными — обострение любых хронических заболеваний, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, — передает слова Татьяны Ивлевой региональный Минздрав.
СЮЖЕТ
Ранее мы рассказывали о том, как вакцинацию «Спутником М» переносили участники клинических испытаний препарата, — какие реакции у них возникли.
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