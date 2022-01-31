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Первых 90 детей вакцинировали от коронавируса в Новосибирской области

Пока в регион поступила только одна партия этой вакцины

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Общие реакции — озноб, повышение температуры тела, головная боль — могут возникнуть в первые-вторые сутки после вакцинации и обычно проходят за три дня

Общие реакции — озноб, повышение температуры тела, головная боль — могут возникнуть в первые-вторые сутки после вакцинации и обычно проходят за три дня

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В Новосибирской области привили от коронавируса вакциной «Спутник M» первых 90 детей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вакцинируют детей с 12 до 17 лет с согласия родителей или законного представителя.

Напомним, в середине января в новосибирских школах начали собирать списки желающих привиться, а родителям — в чатах рассылать инструкцию к препарату для ознакомления. Первая партия вакцины для детей поступила в регион 24 января — 1440 доз. «Спутник М» — это двухкомпонентная векторная вакцина, аналог препарата «Спутник V», но концентрация по сравнению с ним уменьшена в 5 раз.

Главный специалист по вакцинопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева ранее поясняла, что после инъекции в месте укола может появиться болезненность, отечность. Общие реакции — озноб, повышение температуры тела, головная боль — могут возникнуть в первые-вторые сутки после вакцинации и обычно проходят максимум за три дня.

— Абсолютным противопоказанием считается гиперчувствительность к любому компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в прошлом. Временными — обострение любых хронических заболеваний, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, — передает слова Татьяны Ивлевой региональный Минздрав.

СЮЖЕТ

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Ранее мы рассказывали о том, как вакцинацию «Спутником М» переносили участники клинических испытаний препарата, — какие реакции у них возникли.

Вашему ребенку уже поставили вакцину от ковида? Расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

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