Первых 90 детей вакцинировали от коронавируса в Новосибирской области

В Новосибирской области привили от коронавируса вакциной «Спутник M» первых 90 детей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вакцинируют детей с 12 до 17 лет с согласия родителей или законного представителя.



Напомним, в середине января в новосибирских школах начали собирать списки желающих привиться, а родителям — в чатах рассылать инструкцию к препарату для ознакомления. Первая партия вакцины для детей поступила в регион 24 января — 1440 доз. «Спутник М» — это двухкомпонентная векторная вакцина, аналог препарата «Спутник V», но концентрация по сравнению с ним уменьшена в 5 раз.