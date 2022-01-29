В Новосибирске начинают прививать от ковида детей: как они реагируют на вакцину и кому ее нельзя ставить

На этой неделе в Новосибирскую область поступила вакцина против ковида для детей от 12 до 17 лет «Спутник M» — это уменьшенная в 5 раз концентрация «Спутника V». Сейчас ее распределяют по региону и готовят первые списки на вакцинацию. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала, как переносят эту вакцину подростки, какие у нее особенности и противопоказания и как проходит вакцинация детей на примере другой страны.
Какие противопоказания есть у вакцины
«Спутник M» — это такой же двухкомпонентный препарат, как и его аналог для взрослых. Вторая доза вводится через три недели после первой. Препарат также хранится при температуре не выше -18 градусов Цельсия, и его нельзя повторно замораживать.
Главный специалист по вакцинопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева поясняет, что после инъекции в месте укола может появиться болезненность, отечность:
— Общие реакции — озноб, повышение температуры тела, головная боль — могут возникнуть в первые-вторые сутки после вакцинации и обычно проходят максимум за три дня. Абсолютным противопоказанием считается гиперчувствительность к любому компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в прошлом. Временными — обострение любых хронических заболеваний, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, — передает слова Татьяны Ивлевой региональный Минздрав.
Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь», добавляет, что в целом самые частые реакции на введение препаратов, которые проявляются сразу, — крапивница, отек Квинке различной локализации, ларингоспазм и бронхообструкция, анафилактоидные реакции вплоть до шока.
— В случае если при введении первой дозы вакцины аллергических реакций не возникло, можно спокойно вводить вторую. К противопоказаниям также будут относиться острые инфекционные и неинфекционные заболевания и обострение хронических болезней. В таких случаях вакцинацию проводят через 2–4 недели после выздоровления или наступления ремиссии, — поясняет Андрей Поздняков.
Он добавляет, что при нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры. С осторожностью, замечает инфекционист, необходимо вакцинировать пациентов с аутоиммунной патологией, находящихся на иммуносупрессивной терапии, и с онкологическими заболеваниями, особенно не достигших стойкой ремиссии.
Побочные эффекты «Спутника М»
— Нежелательные явления после применения вакцины «Спутник M», выявленные в рамках клинических исследований, преимущественно легкой или средней степени выраженности. Могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и обычно проходят в течение трех дней. Чаще других это — озноб, повышение температуры тела, общее недомогание, утомляемость и головная боль. Также часто встречаются местные реакции: болезненность в месте инъекции, гиперемия и отечность, — перечисляет Андрей Поздняков.
Реже, по его словам, отмечаются: тошнота, диспепсия (боль и дискомфорт в верхнем отделе живота. — Прим. ред.), заложенность носа и увеличение регионарных лимфоузлов.
— У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций и кратковременное изменение лабораторных показателей крови: повышение уровня билирубина, снижение уровня нейтрофилов в сыворотке крови. Согласно результатам клинических исследований, все нежелательные явления завершились выздоровлением без последствий. Лабораторные отклонения не имели клинического значения, то есть не нуждались в проведении дополнительных диагностических процедур и назначении терапии, — подытоживает Андрей Поздняков.
Как чувствует себя участница клинических испытаний
Дядя участницы клинических испытаний вакцины «Спутник M» в Москве Максим рассказывает, что его
10 августа ей ввели второй компонент: днем всё было в порядке, к вечеру поднялась температура до
31 августа она получила результаты анализа на антитела в лаборатории: по классификации ВОЗ было
После племянницы Максима в клинических испытаниях поучаствовал и племянник — младший брат.
— На третьей фазе испытаний, на второй дозе, в декабре 2022 года у него взяли ПЦР-тест, который оказался положительным. Но уже после укола. В процессе проверки семьи у племянницы тоже был плюс, хотя ни он, ни она не имели никаких симптомов. Если бы не проверка ПЦР у брата как часть клинических испытаний, то никто бы не узнал, что она болела, — отмечает Максим.
Как переносят вакцинацию дети в Израиле
Эксперт в области доказательной медицины, израильский врач Борис Бриль замечает, что в Израиле вакцинация детей идет полным ходом:
— У меня вакцинирован сын, которому 8 лет. Вообще, вакцинация начинается с 6 лет — препаратом Pfizer. Всё идет нормально: реакции на препарат — боль в месте укола, реже у некоторых детей поднимается температура, в двух зарегистрированных случаях была тошнота, и больше ничего. Количество препарата меньше, чем у взрослых, поэтому реакций тоже меньше. Вакцина прошла необходимые исследования по безопасности. Дети болеют тяжело гораздо реже, но такие тоже есть. Есть те, кто попадает в реанимацию, есть и смертельные случаи.
Кроме того, объясняет врач, чем больше в организме находится вирус, тем больше происходит мутаций:
— У любого живого организма происходят мутации: когда у человека есть защита, то вирус, который тоже подвержен мутациям, находится в организме меньше, соответственно, и меньше мутаций. Пандемия — это проблема не в границах моей квартиры, моего подъезда, это глобальная проблема. Это борьба всех против вируса. К сожалению, омикрон передается очень быстро, но, к счастью, переносится относительно легко. Такую статистику мы можем видеть в странах, где есть большое количество переболевших и вакцинированных. Там, где есть большая иммунная прослойка, количество мутаций гораздо меньше.
Ранее новосибирские эксперты рассказывали, почему дети будут болеть омикроном тяжелее, чем взрослые.
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