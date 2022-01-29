В Новосибирске начинают прививать от ковида детей: как они реагируют на вакцину и кому ее нельзя ставить

На этой неделе в Новосибирскую область поступила вакцина против ковида для детей от 12 до 17 лет «Спутник M» — это уменьшенная в 5 раз концентрация «Спутника V». Сейчас ее распределяют по региону и готовят первые списки на вакцинацию. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала, как переносят эту вакцину подростки, какие у нее особенности и противопоказания и как проходит вакцинация детей на примере другой страны.

Какие противопоказания есть у вакцины

«Спутник M» — это такой же двухкомпонентный препарат, как и его аналог для взрослых. Вторая доза вводится через три недели после первой. Препарат также хранится при температуре не выше -18 градусов Цельсия, и его нельзя повторно замораживать.

