«Статья проплачена»: как вакцинация разделила людей всех возрастов и политических взглядов

Причина в том, что люди не верят. Не верят данным Минздрава, не верят результатам тестов вакцины, не верят словам вирусологов с научными степенями и мнениям врачей с десятилетиями практики. И совершенно непонятно, что с этим неверием делать.



Потому что все мы сейчас находимся в чрезвычайной ситуации, когда очень важна какая-то минимальная слаженность действий. Потому что к каждому росгвардейца не приставишь (еще же нужно контролировать самих росгвардейцев). И вот тут-то очень пригодилось бы доверие к людям, которые в силу своей должности или профессии должны вроде лучше разбираться в ситуации.



Понимаете, вирусы, эпидемии — всё это, конечно, требует специальных знаний. Но в целом ничего принципиально нового здесь нет, у человечества накоплен уже, слава науке, какой-никакой опыт. И в целом было бы довольно рационально довериться мнению ученых. Особенно если специально назначенные люди эти мнения как-то суммируют и выработают подход, кажущийся наиболее разумным.



Да так оно и происходит. Но люди не верят. По сети расходятся истории о страшных побочных эффектах (от бесплодия до немедленной смерти прямо в прививочном пункте). Люди сомневаются в том, что прививка нужна в принципе (все же переболели). Рассказывают истории о привившихся и тут же заболевших.

