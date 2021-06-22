«Статья проплачена»: как вакцинация разделила людей всех возрастов и политических взглядов

Россию накрывает третья волна. Растет число заболевших и госпитализированных, власти отдельных регионов опять вводят жесткие ограничительные меры. И казалось бы, с момента начала пандемии прошло уже почти полтора года, есть уже несколько вакцин, более или менее понятно, что делать. Но тут в дело вступила совершенно новая сила, которая способна помешать любым (даже вполне разумным) действиям властей. Об этом — в колонке обозревателя НГС Стаса Соколова.
Население России, кажется, разделилось на два непримиримых лагеря: про- и антипрививочников. Причем любые прежние приметы и маркеры, которые помогали отнести человека к своим, больше не работают. Убежденным защитником отечественной вакцины Sputnik V оказывается западник и либерал, а обличавший Майдан и происки Запада видит теперь основного врага нации в этой маленькой ампуле с вакциной. Сторонником прививки может оказаться гуманитарий-пенсионер, а противником — студент, изучающий естественные науки. Вчерашние реальные (не из социальных сетей) друзья ссорятся из-за того, что кто-то из них поставил в фейсбуке аватарку о прививке.
Причина в том, что люди не верят. Не верят данным Минздрава, не верят результатам тестов вакцины, не верят словам вирусологов с научными степенями и мнениям врачей с десятилетиями практики. И совершенно непонятно, что с этим неверием делать.
Потому что все мы сейчас находимся в чрезвычайной ситуации, когда очень важна какая-то минимальная слаженность действий. Потому что к каждому росгвардейца не приставишь (еще же нужно контролировать самих росгвардейцев). И вот тут-то очень пригодилось бы доверие к людям, которые в силу своей должности или профессии должны вроде лучше разбираться в ситуации.
Понимаете, вирусы, эпидемии — всё это, конечно, требует специальных знаний. Но в целом ничего принципиально нового здесь нет, у человечества накоплен уже, слава науке, какой-никакой опыт. И в целом было бы довольно рационально довериться мнению ученых. Особенно если специально назначенные люди эти мнения как-то суммируют и выработают подход, кажущийся наиболее разумным.
Да так оно и происходит. Но люди не верят. По сети расходятся истории о страшных побочных эффектах (от бесплодия до немедленной смерти прямо в прививочном пункте). Люди сомневаются в том, что прививка нужна в принципе (все же переболели). Рассказывают истории о привившихся и тут же заболевших.
Я не вирусолог, не врач и не имею права судить об эффективности тех или иных мер. Но вот в том, что касается восприятия гражданами информации, кое-что все же понимаю. И вижу тут колоссальную брешь, настоящий провал, который растет на наших глазах. Провал, который мешает обществу предпринимать какие бы то ни было совместные действия, так необходимые в критической для всех ситуации.
Причин этого кризиса доверия много. Мы все (чем старше, тем больше) слишком часто сталкивались с откровенным обманом, так что сейчас по привычке держим ухо востро. Хуже того, этот обман ведь не существует сам по себе — обманывают люди. Одни впаривают ненужные товары и услуги втридорога, другие мухлюют с ценниками в магазине, третьи подрисовывают нужные начальству циферки в избирательных бюллетенях. И это совместное надувательство друг друга приводит к естественному результату — и вокруг себя человек начинает видеть прежде всего попытку обмануть его самого.
Посмотрите на комментарии к любой вызывающей жаркие споры теме. Самый часто встречающийся довод — «статья проплачена». То есть человеку гораздо проще заранее признать, что его сознательно пытаются обмануть, чем просто допустить существование разных мнений и точек зрения. Конечно, он ведь (этот комментатор) сам бы поступил так же.
Ну и, конечно, чиновники всех уровней вносят свой вклад. Потому что когда сначала у гражданина требуют маску и перчатки везде, где только можно, а потом гражданин видит какие-нибудь организованные чиновниками мероприятия, где в этих самых масках нет примерно никого, то гражданина начинают терзать смутные сомнения: а не пытаются ли его надуть и тут?
Или вот вакцинация. Вроде бы известная же мера борьбы с эпидемиями. Но выстроенная уже (с другими целями, конечно) система большой и маленькой лжи заставляет людей сомневаться и здесь. Сейчас, например, начинает разгораться скандал с использованием вовремя организованной (практически обязательной) вакцинации «ЭпиВакКороной», чья эффективность, мягко говоря, подвергается сомнению. То есть люди в принципе не против. Люди говорят: да, конечно, поставьте нам «Спутник». Но уже в пункте вакцинации они видят совсем другую вакцину (если вообще видят, что им колют в принципе). И что, как требовать от них доверия в будущем?
Традиционное общество принято делить на лояльных власти и оппозицию, тех, кто действующей властью недоволен. Но лояльность — штука зыбкая. Человек ведь может просто молча повиноваться (потому что за неповиновение можно и проблем поиметь). Однако это молчаливое повиновение, оно до ближайшего поворота, где начальство не видит. А там можно и ремень в машине отстегнуть, и улицу перейти на красный свет, и вместо прививки купить фальшивый сертификат.
Мне кажется, это самое важное и самое страшное, что все мы узнали о себе, нашем обществе в результате пандемии. Вирус рано или поздно уйдет (или в результате вакцинации, или просто потому, что все, кто не выработает к нему иммунитета, умрут). Но вот это тотальное недоверие никуда не денется. А без него мы как песок на ветру. Глине можно придать любую форму. Камни так подобрать друг к другу, что из них получатся стены и арки, которые простоят века. А песочные замки начнут рассыпаться сразу же, как иссякнет поток финансовой влаги, питающей всю эту цепочку большой и маленькой лжи, которую мы принимаем за государство.
Что происходит сейчас в поликлиниках и пунктах приема больных, которых привозят машины скорой помощи, можно узнать из репортажа корреспондента НГС Ксении Лысенко.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции