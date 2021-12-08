Когда придет пятая волна ковида и начнут вакцинировать детей? Спасет ли «Спутник» от «омикрона»? Ответы вирусолога

— Поможет ли вакцинация от новых штаммов? Или это бесполезно в случае с «омикроном»?

— Этот вопрос встал, когда мы увидели, что начинаются серьезные мутации, и уже не все антитела срабатывают против того, ради чего они создавались. Стало очевидно, что чем больше мутаций, тем слабее получается защита от вакцины или после перенесенного заболевания — не важно. Мы слышали цифры, что у «Спутника» эффективность 92% против коронавируса, когда появилась «дельта», то пошла речь о 81–82%. Это как раз за счет того, что несколько «шипов» изменились.

Нейтрализующие тела не дают сесть вирусу на клетку. При появлении «дельты» способных нейтрализовать вирус антител стало меньше. Сейчас, поскольку мутаций стало больше, предполагают, что будет еще меньше. Но точных данных пока нет. Предположения считаются от фонаря сейчас, но с использованием научных формул. Называют цифру в 30% эффективности. Но на чем это зиждется, непонятно, потому что достаточно одного эффективного антитела, чтобы все эти мутации оказались пустыми страхами.

— Какую вакцину лучше поставить?

— У «ЭпиВакКороны» вообще нет никакой эффективности. Нет ни одного иммунологического проявления у вакцинированных людей, которое можно было бы как-то положительно оценить. Ко мне обратилась группа вакцинированных, которая не могла получить ответы на свои вопросы по поводу выработки антител. Им сказали, что тест-системы не показывают, но у вас есть нейтрализующие антитела. Они обратились ко мне, зная, что я выполняю такую технику. Добавили сыворотки переболевших, вакцинированных другими вакцинами, свою сыворотку, зашифровали всё и прислали. И были получены соответствующие результаты.

С «КовиВаком» ситуация немного получше, но тоже не очень хорошая. Там либо нужна другая вирусная нагрузка при введении, что очень сложно технически сделать. Но я вижу неплохие результаты, когда вакцинируют переболевших, поскольку у них хорошая база, и напоминание иммунной системе, как выглядит враг, хорошо срабатывает. А для первичной вакцинации тоже негодная вакцина.

«Спутник» дает неплохие результаты.

Сам Александр Чепурнов вакцинировался «Спутником», и количество нейтрализующих антител у него выросло с 1 тысячи до 9 тысяч. Он добавил, что конфликт между собственными антителами и вакциной невозможен.

— Какая вакцина лидирует по числу смертей? Почему вообще нет официальной статистики по смертности привитых?



— У нас статистику эту никто не показывает, и не могу ничего сказать. Я не вижу данных. Поэтому это не предмет для публичных обсуждений. Это то, что должен был проанализировать Минздрав и сделать выводы. Это уже вопрос для Мишустина, а не для рядового профессора.

— В связи с новым штаммом как часто теперь необходимо ревакцинироваться? Прежние рекомендации — 6 месяцев. Останется ли этот срок?



— Человечество впервые попало в такую ситуацию, когда вакцина не ставится один раз надолго, а такая проходящая. Мы не знаем еще и самого главного: что на самом деле будет происходить с ревакцинацией, насколько она нужна будет. Хорошо знакомый мне человек вакцинировался, ревакцинировался и через месяц заболел. Но переболел легко. Такому человеку, я считаю, как минимум год нужно ни о чем не задумываться. За это время наука поймет, что там на самом деле к чему.

Мне не очень понятен сегодняшний ажиотаж, что нужно через полгода ревакцинироваться. Сначала давайте провакцинируем большее количество людей, получим более-менее приличную защиту и за это время увидим статистику. Здесь всё решает статистика.

На примере тех стран, что быстро провакцинировались, мы видим 10-кратное сокращение летальных исходов и 10-кратное сокращение тяжелых случаев. Да, они есть, да люди умирают, это всё так, но инфекция такая. Она не такая, как та же оспа, от которой провакцинировался и на всю жизнь.

— Недавно стало известно, что разработана российская вакцина от коронавируса для детей «Спутник M». Почему она так долго разрабатывалась, когда ждать ее массовости?



— Если бы дети так же сильно болели с начала пандемии, тогда она вызвала бы совершенно другое эмоциональное состояние у всех. Ситуация с заражением детей коронавирусом стала меняться после прихода «дельты». Выше я объяснил почему. У меня такое ощущение, что израильтяне первые отреагировали на заражение детей. Они только отвакцинировали всю страну до контрольных цифр, как тут же пошла волна. В этот момент они увидели очень много важных вещей: реальное снижение летальности, что болеют невакцинированные и дети. И они тут же начали вакцинировать детей.

Детская вакцина отличается дозой. Детская иммунная система реагирует сильнее, она мощнее, поэтому необходимо дозу вводить меньше, чтобы вызывать меньшее количество негативных реакций. Насколько я понял, в Институте Гамалеи исследовали две дозы, разбавив вакцину в 5 и 10 раз. Выбрали разбавленную в 5 раз, она дает необходимый иммунный ответ, проще и быстрее в испытаниях. То же самое сделали и Pfizer. Они в ряде случаев просто флакон разбавляют на большое количество доз.

— Поддерживаете ли вы обязательную вакцинацию? В том числе и детей?



— Я слишком хорошо помню, как много важнейших вопросов и трагедий было решено с помощью вакцинации, начиная с полиомиелита. Мое детство сопровождалось огромным количеством инвалидов-детей. И с детства мама говорила, что они переболели этой страшной болезнью. Это искалеченные руки, ноги и т. д.

На фоне того, что тогда происходило, и прекрасного состояния вирусологии и микробиологии в советские времена всё создавало непререкаемую ауру необходимости вакцинации. Тогда СССР и Америка вдвоем покончили с эпидемией оспы. Это была большая эпопея, и результат достигнут. А оспа — очень заразная вещь, летит, как пожар. Болезнь мучительная, потому что пустулы не только на коже образуются, но и внутри организма, и 30% летальности. Вообще никаких сомнений не было тогда. Ну пришло время вакцинироваться, пришла медсестра в класс, и все идут ставить укол. У меня не вызывает сомнений в необходимости. Вакцина не обеспечивает стерильного иммунитета, но такой человек значительно меньше выделяет вируса.

Еще расскажу про оспу пример. В 60-х художник завез оспу в Москву на себе и ковре. Он умер. А вся Москва тогда, более 9 миллионов человек, была провакцинирована за две недели. Разворачивали самолеты, садили людей на карантин. Без рассуждений, рассусоливаний. И если бы не эти меры, то потери были бы колоссальными. Три недели — и никаких воспоминаний и проблем. Это то, что сейчас делают китайцы.

Понимаю, что обязательная вакцинация ряда профессий — это такое средство давления. А иначе как? Не облавы же устраивать. Если у большинства нет желания вакцинироваться, то что делать? Должны быть средства побуждения. К QR-кодам тоже нормально отношусь. Но оговорюсь, что появляются моменты с приходом нового штамма, при которых я бы немного подождал, когда мы больше о нем поймем, до обязательного введения QR-кодов.

Я отношусь к вакцинации однозначно. Это как война. Либо мы все воюем и побеждаем, или начинаем рассусоливать, кто прав, кто не прав. И тогда будем болеть до морковкиного заговенья.

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