«Наша неготовность к новому штамму может стоить людям жизни». Израильский врач Борис Бриль — об «омикроне» и негодяях

— Его мутация вызывает беспокойство, поскольку мутация произошла в шип-белке, это белок, который находится на поверхности вируса и которым вирус крепится к организму. Основная масса мировых вакцин основана на антителах к шип-белку. Обычно вирус мутирует быстрее, а шип-белок — с меньшей скоростью, поэтому вакцины так и производились, но в омикроне мы видим мутацию этого белка.

— Будут ли в таком случае работать антитела тех, кто переболел или вакцинирован?

— Здесь очень важно сказать то, что мы пока не знаем — случаев заражения этим штаммом в мире пока недостаточно. В то же время нужно быть на два шага впереди вируса. Скептики считают, что незачем наводить панику, но наша неготовность к новому штамму может стоить людям жизни. А жизнь — это высшая ценность. И если мы не будем обращать внимание на вирус должным образом — это приведет к гибели людей.

Ученые и врачи изучат вирус — и потом уже будет приниматься решение, снимать меры или ужесточать их, нужна ли будет новая вакцина. А, может, будет не нужна — этого сейчас никто не может знать. Сейчас по-прежнему превалирующим является штамм «дельта».