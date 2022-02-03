Минздрав назвал причины задержки результатов ПЦР-тестов в Новосибирской области

По словам Аксеновой, зачастую причина задержки — некорректно указанные данные пациента.



— Бывают дефекты — неправильно указан СНИЛС или его вообще нет, неправильно записаны паспортные данные или фамилия. Это тоже приводит к тому, что поликлиника не увидела результат вовремя. Если не видит, то есть кабинеты дистанционного мониторинга, куда можно позвонить: они свяжутся с лабораторией, — добавила замминистра.



Всего в Новосибирской области с ПЦР-тестами работают 24 лаборатории по полисам ОМС, которые в сутки могут делать 6–12 тысяч тестов.



Ранее НГС составил откровенный разговор с Еленой Аксеновой о проблемах, запретах и вакцинации.

