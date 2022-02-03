Минздрав назвал причины задержки результатов ПЦР-тестов в Новосибирской области

Замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» рассказала о причинах задержки результатов ПЦР-тестов в регионе.
— Тут вопрос больше логистики. Если вечером в пятницу взяли — в субботу он уже должен поступить в лабораторию. В воскресенье лаборатория выдала результат, в понедельник утром врач увидел результат. Задержки случаются, но сейчас таких случаев всё меньше и меньше, — сообщила Аксенова. — Ни одна лаборатория не делает пять дней. Лаборатории сейчас не квотируют наши медицинские организации.
По словам Аксеновой, зачастую причина задержки — некорректно указанные данные пациента.
— Бывают дефекты — неправильно указан СНИЛС или его вообще нет, неправильно записаны паспортные данные или фамилия. Это тоже приводит к тому, что поликлиника не увидела результат вовремя. Если не видит, то есть кабинеты дистанционного мониторинга, куда можно позвонить: они свяжутся с лабораторией, — добавила замминистра.
Всего в Новосибирской области с ПЦР-тестами работают 24 лаборатории по полисам ОМС, которые в сутки могут делать 6–12 тысяч тестов.
Ранее НГС составил откровенный разговор с Еленой Аксеновой о проблемах, запретах и вакцинации.
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