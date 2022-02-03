3 февраля четверг
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 3/10
usd 76.48
eur 86.28
Тема дняЗемлю у мясокомбината начали продавать под жилье
Все новости
Все новости

Минздрав назвал причины задержки результатов ПЦР-тестов в Новосибирской области

Среди них — вопросы логистики и ошибки в заполнении личных данных

709
16Обсудить

Поделиться

Елена Аксенова отвечала на вопросы новосибирцев в прямом эфире

Елена Аксенова отвечала на вопросы новосибирцев в прямом эфире

Поделиться

Замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» рассказала о причинах задержки результатов ПЦР-тестов в регионе.

— Тут вопрос больше логистики. Если вечером в пятницу взяли — в субботу он уже должен поступить в лабораторию. В воскресенье лаборатория выдала результат, в понедельник утром врач увидел результат. Задержки случаются, но сейчас таких случаев всё меньше и меньше, — сообщила Аксенова. — Ни одна лаборатория не делает пять дней. Лаборатории сейчас не квотируют наши медицинские организации.

По словам Аксеновой, зачастую причина задержки — некорректно указанные данные пациента.

— Бывают дефекты — неправильно указан СНИЛС или его вообще нет, неправильно записаны паспортные данные или фамилия. Это тоже приводит к тому, что поликлиника не увидела результат вовремя. Если не видит, то есть кабинеты дистанционного мониторинга, куда можно позвонить: они свяжутся с лабораторией, — добавила замминистра.

Всего в Новосибирской области с ПЦР-тестами работают 24 лаборатории по полисам ОМС, которые в сутки могут делать 6–12 тысяч тестов.

Ранее НГС составил откровенный разговор с Еленой Аксеновой о проблемах, запретах и вакцинации.

Количество заболевших в Новосибирской области ежедневно растет, по региону распространяется омикрон, который более заразный, чем дельта. Правда, что омикроном можно заразиться, несмотря на вакцинацию и приобретенный иммунитет? Чем он отличается от других вариантов коронавируса? Какой будет пятая волна в Новосибирской области? На все эти и другие не менее важные вопросы ответит вирусолог Сергей Нетёсов в прямом эфире для НГС 3 февраля в 11:30.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

очереди в больницахПЦР-тестыПЦР-лаборатория
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter