Какой будет пятая волна? Насколько антитела защищают от омикрона? Вирусолог расскажет в прямом эфире НГС

Количество заболевших в Новосибирской области ежедневно растет, по региону распространяется омикрон, который более заразный, чем дельта. Правда, что омикроном можно заразиться, несмотря на вакцинацию и приобретенный иммунитет? Чем он отличается от других вариантов коронавируса? Какой будет пятая волна в Новосибирской области?

На все эти и другие не менее важные вопросы ответит вирусолог Сергей Нетёсов в прямом эфире НГС.



Эфир пройдет 3 февраля в 11:30 в нашем аккаунте Instagram. Если вам неудобно слушать аудио, то вы можете следить за текстовой трансляцией у нас на сайте или в нашем аккаунте Telegram.

