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Какой будет пятая волна? Насколько антитела защищают от омикрона? Вирусолог расскажет в прямом эфире НГС

Мы зададим ваши вопросы вирусологу Сергею Нетёсову

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Сергей Нетёсов — доктор биологических наук, член-корреспондент РАН и заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета

Сергей Нетёсов — доктор биологических наук, член-корреспондент РАН и заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета

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Количество заболевших в Новосибирской области ежедневно растет, по региону распространяется омикрон, который более заразный, чем дельта. Правда, что омикроном можно заразиться, несмотря на вакцинацию и приобретенный иммунитет? Чем он отличается от других вариантов коронавируса? Какой будет пятая волна в Новосибирской области?

На все эти и другие не менее важные вопросы ответит вирусолог Сергей Нетёсов в прямом эфире НГС.

Эфир пройдет 3 февраля в 11:30 в нашем аккаунте Instagram. Если вам неудобно слушать аудио, то вы можете следить за текстовой трансляцией у нас на сайте или в нашем аккаунте Telegram.

Свой вопрос вы можете задать через форму ниже.

Ранее мы рассказывали, что крупные частные лаборатории в Новосибирске начали определять омикрон на специальных тест-системах.

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