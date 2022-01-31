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Поликлиники получат дополнительно 137 миллионов рублей на борьбу с омикроном в Новосибирске

Средства поступят в региональный фонд ОМС

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В сообщении говорится, что решение принято из-за распространения нового штамма коронавируса омикрон

В сообщении говорится, что решение принято из-за распространения нового штамма коронавируса омикрон

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Новосибирская область дополнительно получит 137 миллионов рублей на бесплатную медпомощь.

— Принято решение направить 137 млн рублей на поддержку новосибирских поликлиник на бесплатную первичную помощь по полису ОМС, — цитирует пресс-служба правительства Новосибирской области первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова.

В сообщении говорится, что решение принято из-за распространения нового штамма коронавируса омикрон и позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции.

Выделенные средства направят в региональный фонд ОМС.

На днях в Новосибирске вышел приказ министра здравоохранения Константина Хальзова «О сроке предоставления отдельных медицинских услуг жителям Новосибирской области». Согласно ему, городские поликлиники могут рассмотреть возможность перенести все плановые осмотры и диспансеризацию до марта из-за распространения коронавируса. Новосибирцы уже заметили в одной из поликлиник объявление об отмене плановых и диагностических приемов.

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