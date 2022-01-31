Поликлиники получат дополнительно 137 миллионов рублей на борьбу с омикроном в Новосибирске

Новосибирская область дополнительно получит 137 миллионов рублей на бесплатную медпомощь.
— Принято решение направить
В сообщении говорится, что решение принято из-за распространения нового штамма коронавируса омикрон и позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции.
Выделенные средства направят в региональный фонд ОМС.
На днях в Новосибирске вышел приказ министра здравоохранения Константина Хальзова «О сроке предоставления отдельных медицинских услуг жителям Новосибирской области». Согласно ему, городские поликлиники могут рассмотреть возможность перенести все плановые осмотры и диспансеризацию до марта из-за распространения коронавируса. Новосибирцы уже заметили в одной из поликлиник объявление об отмене плановых и диагностических приемов.