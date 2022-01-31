Укол за 150 млн: почему лекарство для детей от СМА стоит так дорого

Термин «спинальная мышечная атрофия» (СМА), или «спинальная амиотрофия» — это целая группа тяжелых наследственных заболеваний, затрагивающих нервно-мышечную систему. Коварство их в том, что при рождении дети часто выглядят совершенно здоровыми. Но постепенно у ребенка начинают гибнуть нервные клетки, передающие импульсы от головного мозга к мышцам. Болезнь медленно, но верно начинает проявляться, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера».



По мере развития СМА малыш постепенно лишается способности двигаться, глотать, а со временем — дышать. При этом интеллект у этих малышей полностью сохранен. Мы расспросили врача-невролога Екатерину Егорову, почему укол, который может спасти детей с этим диагнозом, так дорог, и вообще, почему на лекарства от редких болезней деньги приходится собирать всем миром?

