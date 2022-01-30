Просто так — не надо: 10 причин узнать о состоянии иммунитета по анализу крови

За время пандемии все усвоили, что за иммунитет отвечают иммуноглобулины. Какие еще показатели крови могут сказать, всё ли у вас хорошо с иммунной защитой? Об этом рассказывают наши коллеги из «Доктор Питер».
Общий анализ — повод заподозрить
Клинический анализ крови (КАК) и биохимия помогают оценить общее состояние здоровья и работу некоторых органов и систем и заподозрить возможные отклонения. Однако этих двух исследований недостаточно для оценки состояния иммунитета.
— В состав клинического анализа крови входит определение лейкоцитарной формулы — дифференциального подсчета процентного соотношения различных видов лейкоцитов (лимфоцитов, гранулоцитов, моноцитов). Если в лейкоцитарной формуле выявлены изменения, лечащий врач, скорее всего, назначит иммунологические тесты. Но судить о состоянии иммунитета только на основании полученных результатов КАК и биохимии крови не представляется возможным, — говорит врач-терапевт Екатерина Терентьева.
Екатерина Терентьева — врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы компании «Инвитро».
Иммунный статус — это совокупность количественных и функциональных показателей, отражающих состояние иммунной системы человека в данный момент времени. Для оценки этого статуса существует специальное лабораторное исследование — иммунограмма. Она позволяет оценить состояние иммунитета, определить количество иммунных клеток, а также наличие антител.
По словам Екатерины Терентьевой, тесты для оценки состояния иммунитета — не скрининговые. У них есть целый ряд показаний, поэтому такие анализы должен назначать врач-иммунолог.
10 причин для назначения иммунологического обследования:
- При повторяющихся инфекциях, инфекционных заболеваниях с хроническим и затяжным течением.
- При подозрении на генетически обусловленный (врожденный) или приобретенный иммунодефицит.
- При подозрении на аутоиммунные заболевания.
- При аллергических реакциях.
- При подозрении на синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).
- При онкологических заболеваниях.
- При обследовании пациентов до и после трансплантации органов.
- При обследовании перед операциями.
- При тяжелом течении послеоперационного периода.
- Для контроля терапии цитостатиками (группа противоопухолевых препаратов, которые нарушают процессы роста, развития и механизмы деления всех клеток организма, включая злокачественные. — Прим. ред.), иммунодепрессантами и иммуномодуляторами.
Что чаще всего исследуют с помощью иммунограммы:
- субпопуляции лимфоцитов — белых кровяных телец, которые распознают чужеродные структуры (антигены), вырабатывают антитела и регулируют интенсивность иммунных процессов;
- иммуноглобулины — антитела, которые нейтрализуют инфекционные возбудители и токсины;
- иммуноглобулины класса A (IgA) обеспечивают местный иммунитет;
- иммуноглобулины класса M (IgM) активно вырабатываются при первичной защитной реакции организма;
- иммуноглобулины класса G (IgG) вырабатываются в ответ на проникновение в организм инфекции и отвечают за длительный иммунитет;
- иммуноглобулины классов Е и D вырабатываются в ответ на паразитарную инфекцию или при аллергии.
Результаты иммунологического исследования интерпретирует врач-иммунолог в комплексе с симптомами и историей болезни конкретного пациента.
— При оценке иммунного статуса результаты оценивают с позиции происхождения и стадии патологического процесса, сопутствующих заболеваний, приема лекарственных препаратов и так далее. Большее внимание уделяют значительным (свыше 20% от нормы) отклонениям. Меньшие изменения могут быть вызваны случайными факторами: диетой, стрессом, физическими и эмоциональными нагрузками, индивидуальными особенностями организма. При этом важны не только абсолютные значения отдельных показателей, но также их соотношение и динамика, — пояснила эксперт.
Как проверить иммунитет взрослого к «детским» инфекциям
Традиционно к «детским» инфекциям относят краснуху, корь, ветряную оспу, коклюш. Ими болеют в основном дети. Взрослые, если заболевают, переносят эти заболевания намного тяжелее и с более серьезными последствиями. И даже если человек в детстве прошел полный курс положенных прививок, со временем защитный эффект всё же может ослабеть или вовсе закончиться.
— Чтобы знать наверняка состояние своего иммунитета, проводится анализ крови на антитела к разным видам возбудителей «детских» инфекций. Исследование может назначить врач как детям, так и взрослым — в случаях, когда нет сведений о проведенной вакцинации и перенесенных ранее инфекционных заболеваниях, — добавила Екатерина Терентьева.
Кстати
Пандемия коронавируса «вытеснила» некоторые инфекционные заболевания. Например, в Петербурге с мая 2020 года минимум в течение полутора лет не зафиксировали ни одного случая кори, хотя еще несколько лет назад в городе был резкий подъем заболеваемости — только за 2019 год зарегистрировали около сотни случаев. В мире заболеваемость тоже росла.
Эта инфекция считается очень заразной: если человек ею никогда не болел и не был привит, при контакте с заболевшим заражение происходит в 99% случаев. Когда врачи подозревают у кого-то из жильцов дома корь, на карантин и медицинское наблюдение отправляют целыми подъездами. Также медики приглашают всех жильцов сделать бесплатную прививку, а если вы сомневаетесь, делали ее или нет, то просят представить результаты серологического исследования крови для подтверждения защитного титра антител к вирусу кори.