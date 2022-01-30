Просто так — не надо: 10 причин узнать о состоянии иммунитета по анализу крови

За время пандемии все усвоили, что за иммунитет отвечают иммуноглобулины. Какие еще показатели крови могут сказать, всё ли у вас хорошо с иммунной защитой? Об этом рассказывают наши коллеги из «Доктор Питер».



Общий анализ — повод заподозрить

Клинический анализ крови (КАК) и биохимия помогают оценить общее состояние здоровья и работу некоторых органов и систем и заподозрить возможные отклонения. Однако этих двух исследований недостаточно для оценки состояния иммунитета.



— В состав клинического анализа крови входит определение лейкоцитарной формулы — дифференциального подсчета процентного соотношения различных видов лейкоцитов (лимфоцитов, гранулоцитов, моноцитов). Если в лейкоцитарной формуле выявлены изменения, лечащий врач, скорее всего, назначит иммунологические тесты. Но судить о состоянии иммунитета только на основании полученных результатов КАК и биохимии крови не представляется возможным, — говорит врач-терапевт Екатерина Терентьева.

