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«Всплеск заболеваемости»: детскую больницу № 6 с февраля планируют сделать ковидным госпиталем

Еще одним ковидарием может стать детская больница № 1

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В Новосибирске всплеск заболеваемости среди детей

В Новосибирске всплеск заболеваемости среди детей

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В Новосибирске с 1 февраля планируют перепрофилировать детскую больницу № 6. Также готовится к перепрофилированию детская больница № 1. Минздрав Новосибирской области приходит к такому решению из-за большого количества заболевших среди детей.

— В последнюю неделю мы видим всплеск заболеваемости ОРВИ и большое количество обращений от детей, мы обсуждаем вопросы увеличения коечного фонда по приему детского населения. С 1 числа, скорее всего, перепрофилируем 6-ю детскую больницу. Пока этого достаточно, — рассказала министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Сейчас в Новосибирской области госпитализированы 130 несовершеннолетних. Они находятся в детской больнице № 3.

— Мы готовились к всплеску заболевания у детей. Более того, получая информацию по заболеваемости омикроном в мире, первые наши действия были связаны с тестированием одиннадцатиклассников. Плюс мы отработали вопрос возможных детских больниц. Мы также готовимся, что будет перепрофилирована детская больница № 1, — утверждает Константин Хальзов.

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О намерении сделать детские больницы № 6 и 1 ковидариями заявлялось и раньше.

В Новосибирской области школьников отправляют на дистант. Об этом сегодня, 27 января, сообщил губернатор региона Андрей Травников во время пресс-конференции с журналистами.

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