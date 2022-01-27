«Всплеск заболеваемости»: детскую больницу № 6 с февраля планируют сделать ковидным госпиталем

В Новосибирске с 1 февраля планируют перепрофилировать детскую больницу № 6 . Также готовится к перепрофилированию детская больница № 1 . Минздрав Новосибирской области приходит к такому решению из-за большого количества заболевших среди детей.

— В последнюю неделю мы видим всплеск заболеваемости ОРВИ и большое количество обращений от детей, мы обсуждаем вопросы увеличения коечного фонда по приему детского населения. С 1 числа, скорее всего, перепрофилируем 6-ю детскую больницу. Пока этого достаточно, — рассказала министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.