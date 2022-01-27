«Всплеск заболеваемости»: детскую больницу № 6 с февраля планируют сделать ковидным госпиталем

В Новосибирске с 1 февраля планируют перепрофилировать детскую больницу
— В последнюю неделю мы видим всплеск заболеваемости ОРВИ и большое количество обращений от детей, мы обсуждаем вопросы увеличения коечного фонда по приему детского населения. С 1 числа, скорее всего, перепрофилируем
Сейчас в Новосибирской области госпитализированы 130 несовершеннолетних. Они находятся в детской больнице
— Мы готовились к всплеску заболевания у детей. Более того, получая информацию по заболеваемости омикроном в мире, первые наши действия были связаны с тестированием одиннадцатиклассников. Плюс мы отработали вопрос возможных детских больниц. Мы также готовимся, что будет перепрофилирована детская больница
О намерении сделать детские больницы
В Новосибирской области школьников отправляют на дистант. Об этом сегодня, 27 января, сообщил губернатор региона Андрей Травников во время пресс-конференции с журналистами.