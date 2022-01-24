Боль в горле против потери запахов. Можно ли отличить омикрон от дельты

За последние сутки в России выявили больше 65 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, хотя еще в начале января показатель держался на уровне ниже 20 тысяч. Резкий рост заболеваемости связывают с распространением более заразного штамма омикрон. Его способность быстрее распространяться — не единственная особенность, отличаются и проявления болезни. В Великобритании изучили проявления ковида у 175 тысяч человек, инфицированных омикроном, и 88 тысяч, инфицированных дельтой. Результаты опубликовало Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании.
Главные отличия таковы: при омикроне пациенты намного чаще жалуются на выраженную интенсивную боль в горле, чего не было при предыдущих штаммах, чаще встречаются лихорадка, кашель и диарея. Намного реже у инфицированных новым вариантом вируса пропадают обоняние и вкус, не так часто появляются покраснение и раздражение глаз, насморк, чихание и одышка.
— Я недавно принимал участие в программе «Док-ток». Среди гостей был главврач одного из подмосковных госпиталей, где уже лечатся пациенты с омикроном. Он подчеркнул, что значительная часть из них говорит о раздирающей боли в горле, — рассказал порталу E1.RU врач Александр Соловьев. — Но нужно учитывать, что у взрослых редко бывает только один симптом, обычно больше трех, поэтому заподозрить омикрон можно только по совокупности симптомов.
Александр Соловьев — эксперт лабораторной диагностики, заместитель главного врача МАУ «Клинико-диагностический центр».
У исследования есть важная оговорка: в Великобритании, где оно проводилось, большая часть населения привита от коронавируса. Поэтому, говорит Соловьев, указанные симптомы характерны именно для заболевших среди вакцинированных. Он отмечает, что данные другого исследования, проведенного ранее в ЮАР, показали, что у невакцинированных омикрон проявляется теми же симптомами, что и уханьский штамм в самом начале пандемии.
Несмотря на то, что исследователи замечают отличия, врачи, которые непосредственно работают с больными, подчеркивают, что одной только клинической картины недостаточно для того, чтобы определить штамм коронавируса. Тот факт, что некий симптом возникает реже, в целом не говорит о том, что он не возникнет у конкретного пациента.
— Сейчас нужно быть осторожными из-за спекуляций, которые есть относительно этого вопроса, — говорит пульмонолог Алексей Кривоногов. — Мы имеем дело с коронавирусом, который за два года пандемии менялся неоднократно, были мутации, которые не известны так широко, но вирусологами учтены и имеют названия. Но все штаммы — это тот же самый коронавирус, поэтому говорить о том, что он имеет какие-то клинические различия, достаточно рано.
Алексей Кривоногов — руководитель Центра диагностики и лечения последствий новой коронавирусной инфекции, врач-пульмонолог «Новой больницы», кандидат медицинских наук.
Подробнее обо всех основных симптомах коронавируса мы рассказывали в этом материале.