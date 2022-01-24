Боль в горле против потери запахов. Можно ли отличить омикрон от дельты

— Сейчас нужно быть осторожными из-за спекуляций, которые есть относительно этого вопроса, — говорит пульмонолог Алексей Кривоногов. — Мы имеем дело с коронавирусом, который за два года пандемии менялся неоднократно, были мутации, которые не известны так широко, но вирусологами учтены и имеют названия. Но все штаммы — это тот же самый коронавирус, поэтому говорить о том, что он имеет какие-то клинические различия, достаточно рано.



Алексей Кривоногов — руководитель Центра диагностики и лечения последствий новой коронавирусной инфекции, врач-пульмонолог «Новой больницы», кандидат медицинских наук.



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