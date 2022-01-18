«Мы "корону" легче перенесли»: россияне жалуются на странный вирус. Мы спросили о нём врачей

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России продолжает расти, власти готовятся к серьезным ухудшениям эпидситуации в конце января. Однако болеют люди не коронавирусом единым — всё чаще появляются истории о том как «болели, а ПЦР ничего не показал». Кто-то думает, что тесты стали врать из-за появления нового штамма «омикрон», кто-то предполагает, что на самом деле болел гриппом, а кто-то ищет следы новой, неизвестной науке инфекции. Так что это за болезнь?



— Мы заболели прямо в новогоднюю ночь, почувствовала слабость, но сразу поняла, что не ковид, так как я его уже перенесла. Типичное вирусное заболевание: слабость, температура. Потом всё осложнилось ангиной. Приехал врач, взял тест, сказав «50 на 50, это может быть просто ОРВИ, а может, и ковид», — рассказывает Ольга из Свердловской области. — Следом заболел муж. Мы слегли с высоченной температурой, изолировали дочку к бабушке. Лежали с температурой: у меня — 38,5 (2–3 дня), у мужа по ночам — 39,9. Тут вновь вызвали врача. Начали принимать антибиотик, на следующий день стало лучше. Параллельно заболевает дочь, заражает бабушку. Все болеем одинаково. Позже появляется мокротный кашель. Было тяжеловато. Если честно, мы "корону" легче перенесли.