«Мы "корону" легче перенесли»: россияне жалуются на странный вирус. Мы спросили о нём врачей

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России продолжает расти, власти готовятся к серьезным ухудшениям эпидситуации в конце января. Однако болеют люди не коронавирусом единым — всё чаще появляются истории о том как «болели, а ПЦР ничего не показал». Кто-то думает, что тесты стали врать из-за появления нового штамма «омикрон», кто-то предполагает, что на самом деле болел гриппом, а кто-то ищет следы новой, неизвестной науке инфекции. Так что это за болезнь?
— Мы заболели прямо в новогоднюю ночь, почувствовала слабость, но сразу поняла, что не ковид, так как я его уже перенесла. Типичное вирусное заболевание: слабость, температура. Потом всё осложнилось ангиной. Приехал врач, взял тест, сказав «50 на 50, это может быть просто ОРВИ, а может, и ковид», — рассказывает Ольга из Свердловской области. — Следом заболел муж. Мы слегли с высоченной температурой, изолировали дочку к бабушке. Лежали с температурой: у меня — 38,5 (2–3 дня), у мужа по ночам — 39,9. Тут вновь вызвали врача. Начали принимать антибиотик, на следующий день стало лучше. Параллельно заболевает дочь, заражает бабушку. Все болеем одинаково. Позже появляется мокротный кашель. Было тяжеловато. Если честно, мы "корону" легче перенесли.
Врачи говорят, что на 100% быть уверенным, что это не коронавирус, нельзя никогда, даже ПЦР-тест может дать ложноотрицательный результат — например, если неправильно взят мазок, неправильно транспортировали биологический материал.
— Большая часть отрицательных ПЦР-тестов, я думаю, действительно не ковид, а другие ОРВИ, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Как отличить одно от другого по клиническим признакам? Никак не отличить. Некоторые говорят, что сложно отличить, но на самом деле это невозможно — только с помощью ПЦР и последующего теста на антитела. Можно использовать экспресс-тест на антиген, он менее точный, чем ПЦР, но тоже неплохо работает при правильном применении. Сейчас любые симптомы, даже резкая слабость, подозрительны по ковиду, пока не доказано обратное, поэтому тест нужно делать обязательно.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени
В первую очередь подозрительны, конечно, классические симптомы ОРВИ: боль в горле, насморк, температура. Клиническая картина может быть схожая: да, ковид дает высокую температуру, но это же делают грипп и парагрипп, другие ОРВИ в меньшей степени.
— Мы с коллегой болели одинаково, в общей сложности дней пять. За сутки до болезни было ощущение холодного горла, легкое першение. Температура в первый день подскочила с 37,6–37,8 до 39. И не сбивалась ниже 38 в течение трех дней, — рассказывает Анна из Ярославля. — У меня ушло в нос, был насморк, у коллеги — в бронхи, сильный кашель. Общее самочувствие: поламывало тело, сонливость, из-за температуры болела голова и очень знобило, когда она поднималась к 39. Потливость. Сильной слабости, как при ковиде, не было. Тесты отрицательные, брали их в первые сутки, как подскочила температура. Сама я решила, что у меня грипп.
Врачи говорят, что такое течение заболевания действительно может быть у гриппа. И, кстати, именно для гриппа характерно острейшее начало — подробнее о симптомах мы рассказывали в этом материале.
— Удивляться тут не приходится — все-таки сейчас зима, время простудных заболеваний. Такие жалобы, как насморк, кашель, высокая температура, могут быть при гриппе, при парагриппе, при разных инфекциях, — говорит вирусолог Анатолий Альтштейн.
Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени
Грипп и правда явился вместе с холодами: в Оренбурге, например, еще в декабре из-за него школьников отправили на дистант. В новом году эпидситуация стала лучше: по данным Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ и гриппом в каникулы снизилась. Собственно, именно благодаря каникулам.
— По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 20 субъектах Российской Федерации, — сообщает Роспотребнадзор. — Заболеваемость гриппом и ОРВИ обусловлена циркуляцией респираторных вирусов как гриппозной, так и негриппозной этиологии, при этом доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов составила 57,6%.
Иммунолог Николай Крючков говорит, что ситуация с гриппом и ОРВИ в целом находится на стандартном уровне.
— Вирусов циркулирует столько же, сколько в обычный сезон, может быть, даже чуть-чуть поменьше. Но всё равно сильно больше, чем в прошлый сезон. И это неудивительно, потому что в прошлом сезоне были более серьезные противоэпидемические меры, — объясняет иммунолог.
Несмотря на то что «обычных простуд» в этом году стало больше, врачи просят проверять, не ковид ли это: коронавирусную инфекцию и другие ОРВИ лечат по-разному даже при легком течении. При ковиде на амбулаторном этапе, то есть когда пациент лечится дома, применяют фавипиравир. Подробнее о том, как сейчас лечат коронавирусную инфекцию, можно прочитать здесь.
Сейчас своевременному тестированию стоит уделять особое внимание — в России продолжается подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией, за последние сутки, по данным оперштаба, было выявлено