17 января понедельник
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 3/10
usd 75.77
eur 86.89
Тема дняВ НСО стали на 70% чаще делать ковидные тесты
Все новости
Все новости

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заразился коронавирусом второй раз

Об этом сообщили в администрации области

389
12Обсудить

Поделиться

Глава Кузбасса работает дистанционно

Глава Кузбасса работает дистанционно

Поделиться

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заболел коронавирусом во второй раз. Он переносит заболевание в легкой форме.

О болезни главы Кузбасса сообщил сайт 42.RU со ссылкой на администрацию региона. По данным издания, Сергей Цивилев работает в дистанционном режиме. Корреспонденту НГС не удалось связаться с пресс-службой Кемеровской области, чтобы узнать подробности.

В прошлый раз Сергей Цивилев с супругой заболели коронавирусом в 2020 году. Губернатор ушел на самоизоляцию и вернулся к работе через две недели.

Осенью 2021 года коронавирус обнаружили у мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Он рассказал о своем состоянии в социальных сетях. Через две недели он выздоровел и начал посещать мероприятия.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Кузбассгубернаторковид
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter