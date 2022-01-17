Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заразился коронавирусом второй раз

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заболел коронавирусом во второй раз. Он переносит заболевание в легкой форме.
О болезни главы Кузбасса сообщил сайт 42.RU со ссылкой на администрацию региона. По данным издания, Сергей Цивилев работает в дистанционном режиме. Корреспонденту НГС не удалось связаться с пресс-службой Кемеровской области, чтобы узнать подробности.
В прошлый раз Сергей Цивилев с супругой заболели коронавирусом в 2020 году. Губернатор ушел на самоизоляцию и вернулся к работе через две недели.
Осенью 2021 года коронавирус обнаружили у мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Он рассказал о своем состоянии в социальных сетях. Через две недели он выздоровел и начал посещать мероприятия.