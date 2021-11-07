Мэр Анатолий Локоть вышел из больницы после ковида и ездит по городу по делам

Мэр Анатолий Локоть вышел из больницы, сегодня у него первый рабочий день, сообщила НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. С утра мэр побывал на Монументе Славы в Ленинском районе.
— Сегодня уже был на возложении, сегодня 80 лет легендарному параду, который был на Красной площади. Мы сейчас были на Монументе, сейчас он посмотрит выставку, которая рядом с «Победой», посвященная этому легендарному параду, — рассказала Анна Терешкова.
Напомним, 23 октября мы сообщили, Анатолий Локоть заразился коронавирусом и лежит в больнице. Состояние его оценивалось как легкое, он периодически писал о себе в социальных сетях.