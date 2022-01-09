Ученые нашли новый штамм коронавируса — это гибрид «дельты» и «омикрона»

Группа ученых из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипра обнаружила гибрид штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон». По данным исследователей, у нового штамма генетическая основа как у «дельты», но при этом ряд мутаций схож с «омикроном».
— Мы нашли значительное количество мутаций, которые ранее обнаруживались только во время случаев заражения «омикрон»-штаммом, — приводит ТАСС слова Леонтиоса Кострикиса, заведующего лабораторией.
Новый штамм получил название «дельтакрон», его обнаружили в 25 образцах, взятых на Кипре. Причем 11 из них оказались у людей, госпитализированных с ковидом, еще 14 — у обычных жителей.
Вирусолог отметил, что пока трудно делать прогнозы, способен ли «дельтакрон» вытеснить штаммы «дельта» и «омикрон». Результаты исследования уже направлены в международную базу данных GISAID.
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