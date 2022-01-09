Ученые нашли новый штамм коронавируса — это гибрид «дельты» и «омикрона»

Вирусолог отметил, что пока трудно делать прогнозы, способен ли «дельтакрон» вытеснить штаммы «дельта» и «омикрон». Результаты исследования уже направлены в международную базу данных GISAID.

Что известно ученым о штамме «омикрон», читайте по этой ссылке. Чем опасна «дельта», нам рассказывали врачи и ученые.