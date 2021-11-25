В Новосибирске перестал принимать заказы популярный аптечный сайт

В Новосибирске с 16 ноября не работает популярный интернет-сервер с лекарствами Аптека.ру.
— Каждый месяц там делаю заказ лекарств на внушительную сумму, недавно прислали сообщение, что в связи с переездом склада доставка будет не в течение 1–2 дней, а после 30 ноября. На днях сделала заказ, вчера пришло смс, что заказы, оформленные с 16 ноября, будут аннулированы. Сегодня хотела перезаказать, но Новосибирска вообще нет в пунктах выдачи, — сообщила в редакцию читательница НГС.
На сайте Аптека.ру. сообщается, что не работает из-за переезда склада.
— В связи с переездом склада прием и доставка заказов в пункты выдачи в период с 16.11.2021 по 30.11.2021 осуществляться не будет. О возобновлении работы мы сообщим дополнительно. Приносим извинения за доставленные неудобства, — сообщили на сайте.
Аптека.ру это дочерняя компания АО «Научно-производственная компания "Катрен"». Об этом сообщается на сайте Аптека.ру. НГС направил запрос в «Катрен», чтобы узнать, как были аннулированы заказы новосибирцев.
Компания «Катрен» входит в список Forbes 200 крупнейших частных компаний России. С новосибирской регистрацией в нынешнем списке всего три, причем они давно работают на всей территории России. 34-е место занял фармдистрибьютор «Катрен» с оборотом в 269 млрд рублей. «Катрен» присутствует в рейтинге давно и сумел в прошлом году подняться на четыре строчки, увеличив выручку более чем на 35 млрд рублей. «Катрен», по данным «Контур.Фокус», зарегистрирована в Кольцово.
В коне октября в Новосибирских аптеках исчез препарат «Формотерол». Это лекарство необходимо при лечении бронхиальной астмы и обструктивной болезни легких. Также его используют в комбинированной терапии последствий ковида.