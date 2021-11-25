В Новосибирске перестал принимать заказы популярный аптечный сайт

В Новосибирске с 16 ноября не работает популярный интернет-сервер с лекарствами Аптека.ру.

— Каждый месяц там делаю заказ лекарств на внушительную сумму, недавно прислали сообщение, что в связи с переездом склада доставка будет не в течение 1–2 дней, а после 30 ноября. На днях сделала заказ, вчера пришло смс, что заказы, оформленные с 16 ноября, будут аннулированы. Сегодня хотела перезаказать, но Новосибирска вообще нет в пунктах выдачи, — сообщила в редакцию читательница НГС.

На сайте Аптека.ру. сообщается, что не работает из-за переезда склада.