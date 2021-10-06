Три новосибирских компании попали в список Forbes

Журнал Forbes представил свой традиционный рейтинг 200 крупнейших частных компаний. Предприятий с новосибирской регистрацией там всего три и дела у них идут по-разному.



Рейтинг топ-200 составляется из компаний, которые контролируют частные лица (владеющие более 50% акций). Forbes не учитывает в нем корпорации, контролируемые государством (как «Сбер» или «Роснефть»), а также дочерние предприятия глобальных корпораций. Главным критерием является выручка за последний год (в данном случае — 2020 год). Поскольку не всегда компании готовы предоставлять такую информацию самостоятельно, иногда Forbes использует данные ФНС России, Росстата и оценки аналитиков.

