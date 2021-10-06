Три новосибирских компании попали в список Forbes

Журнал Forbes представил свой традиционный рейтинг 200 крупнейших частных компаний. Предприятий с новосибирской регистрацией там всего три и дела у них идут по-разному.
Рейтинг топ-200 составляется из компаний, которые контролируют частные лица (владеющие более 50% акций). Forbes не учитывает в нем корпорации, контролируемые государством (как «Сбер» или «Роснефть»), а также дочерние предприятия глобальных корпораций. Главным критерием является выручка за последний год (в данном случае — 2020 год). Поскольку не всегда компании готовы предоставлять такую информацию самостоятельно, иногда Forbes использует данные ФНС России, Росстата и оценки аналитиков.
Компаний с новосибирской регистрацией в нынешнем списке всего три, причем обе давно работают на всей территории России.
Холдинг «Сибантрацит» занял
Авиакомпания «Сибирь» (S7) заняла
Кроме новосибирских компаний, в рейтинге есть еще несколько предприятий из соседних регионов, хорошо знакомые новосибирцам, и те, у которых в Новосибирской области есть значительные активы. Так, томский холдинг «КДВ Групп» занял
Барнаульская сеть «Мария Ра» заняла
Воронежский холдинг «Эконива», у которого в Маслянино расположено крупное молочное производство, занял
В рейтинги Forbes попадают не только частные компании, но и государственные служащие, причем добиваются там даже больших успехов. Так, Павел Кива из Заксобрания Новосибирской области занял