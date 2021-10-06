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Три новосибирских компании попали в список Forbes

Журнал составил рейтинг 200 крупнейших частных компаний России

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Выгоднее всего в прошлом году было торговать лекарствами

Выгоднее всего в прошлом году было торговать лекарствами

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Журнал Forbes представил свой традиционный рейтинг 200 крупнейших частных компаний. Предприятий с новосибирской регистрацией там всего три и дела у них идут по-разному.

Рейтинг топ-200 составляется из компаний, которые контролируют частные лица (владеющие более 50% акций). Forbes не учитывает в нем корпорации, контролируемые государством (как «Сбер» или «Роснефть»), а также дочерние предприятия глобальных корпораций. Главным критерием является выручка за последний год (в данном случае — 2020 год). Поскольку не всегда компании готовы предоставлять такую информацию самостоятельно, иногда Forbes использует данные ФНС России, Росстата и оценки аналитиков.

Компаний с новосибирской регистрацией в нынешнем списке всего три, причем обе давно работают на всей территории России. 34-е место занял фармдистрибьютор «Катрен» с оборотом в 269 млрд рублей. «Катрен» присутствует в рейтинге давно, и сумел в прошлом году подняться на четыре строчки, увеличив выручку более чем на 35 млрд рублей.

Холдинг «Сибантрацит» занял 101-е место (выручка 114 млрд) — в Новосибирской области ему принадлежит, собственно, предприятие «Сибирский антрацит», расположенное в Линево, и «угольный разрез "Восточный"». «Сибантрацит» в прошлом году потерял в выручке более 11 млрд рублей.

S7 стала жертвой обвального падения пассажиропотока из-за пандемии

S7 стала жертвой обвального падения пассажиропотока из-за пандемии

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Авиакомпания «Сибирь» (S7) заняла 119-е место с выручкой 97,5 млрд рублей. Как и большинство авиаперевозчиков, S7 понесла в прошлом году серьезные потери (выручка сократилась на 69 млрд рублей). Такого падения (41,7%) не было ни у одной компании из топ-200, так что «Сибирь» оказалась лидером в категории «Прибыль на убыль» (рейтинг крупнейших компаний среди тех, кто больше всех потерял в выручке).

Кроме новосибирских компаний, в рейтинге есть еще несколько предприятий из соседних регионов, хорошо знакомые новосибирцам, и те, у которых в Новосибирской области есть значительные активы. Так, томский холдинг «КДВ Групп» занял 68-е место (кроме сети магазинов «Ярче!» ему принадлежит в Новосибирске завод по производству чипсов).

Барнаульская сеть «Мария Ра» заняла 105-е место с оборотом в 106 млрд рублей. Компания стабильно растет все последние годы, ее выручка увеличилась в прошлом году на 16,8 млрд рублей. В Новосибирске «Мария Ра» является лидером по количеству магазинов — в новосибирской агломерации (включающей Искитим, Коченево, Колывань и т. д.) у сети сейчас уже 253 магазина. Ближайший ее конкурент — «Пятерочка» — имеет 206 супермаркетов.

Воронежский холдинг «Эконива», у которого в Маслянино расположено крупное молочное производство, занял 183-е место (53,4 млрд рублей). У холдинга в Новосибирской области два предприятия — в Маслянино и Черепаново. Основное направление деятельности — животноводство (33 800 коров), «Эконива» производит молочные изделия, а также выращивает бычков мясных пород. Сейчас в Маслянино компания строит сырный завод общей стоимостью 24,5 млрд рублей.

В рейтинги Forbes попадают не только частные компании, но и государственные служащие, причем добиваются там даже больших успехов. Так, Павел Кива из Заксобрания Новосибирской области занял 12-е место в списке богатейших госслужащих.

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рейтинг Forbesчастные компании
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