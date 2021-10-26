В Минпромторге объяснили, почему из аптек исчез жизненно важный препарат для лечения болезней легких

Новосибирские власти объяснили исчезновение препарата «Формотерол» проблемами с поставками сырья. Это лекарство необходимо при лечении бронхиальной астмы и обструктивной болезни легких. Также его используют в комбинированной терапии последствий ковида.

— Сотрудники Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области проводят мониторинг наличия обозначенного препарата в аптечных сетях и онлайн-сервисах по продаже лекарств. По предварительной информации, трудности связаны с перебоями поставок в Россию сырья для изготовления данного препарата, — ответили в Министерстве.

