В Минпромторге объяснили, почему из аптек исчез жизненно важный препарат для лечения болезней легких

В Минпромторге объяснили пропажу «Формотерола» из аптек Новосибирска
Новосибирские власти объяснили исчезновение препарата «Формотерол» проблемами с поставками сырья. Это лекарство необходимо при лечении бронхиальной астмы и обструктивной болезни легких. Также его используют в комбинированной терапии последствий ковида.
— Сотрудники Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области проводят мониторинг наличия обозначенного препарата в аптечных сетях и онлайн-сервисах по продаже лекарств. По предварительной информации, трудности связаны с перебоями поставок в Россию сырья для изготовления данного препарата, — ответили в Министерстве.
На сайте справочника Lekvapteke.ru говорится, что приобрести лекарство с этим действующим веществом сейчас невозможно. Хотя «Формотерол» входит в перечень «Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».
В Минздраве НСО объяснили корреспонденту НГС, что не контролируют продажу препаратов в коммерческих аптеках, а для льготников «он есть на складах».
У препаратов с действующим веществом «формотерол» несколько разных производителей. Корреспондент НГС попыталась дозвониться в «Новартис» и «АстраЗенеку», но по телефону информацию о препаратах не предоставили. Редакция направила производителям письменные запросы.
В середине февраля в Новосибирске из аптек исчез жизненно важный препарат — дексаметазон. Приобрести его в инъекционной форме было невозможно. После публикации губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил Минпромторгу региона решить проблему с его дефицитом, и инъекции позже поступили в регион.