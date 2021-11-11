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Можно ли ставить вакцину от ковида, если на губах вылез герпес? Отвечает дерматовенеролог

Врачи рекомендуют переждать острый период заболевания перед прививкой

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Для вакцинации от коронавируса вы должны быть здоровы — все хронические заболевания не должны быть в стадии обострения

Для вакцинации от коронавируса вы должны быть здоровы — все хронические заболевания не должны быть в стадии обострения

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Герпес на губе назван временным противопоказанием к вакцинации от ковида

Главный дерматовенеролог НСО Виктория Онипченко рассказала, как вакцинироваться от ковида пациентам с кожными болезнями и герпесом на губе. Нужно переждать острый период.

— Могут быть относительные противопоказания — хронические заболевания в острой стадии, когда яркие проявления. Мы переводим их в стадию стабилизации, и тогда не то что можно, а нужно вакцинироваться. Очень многие вирусные заболевания, в том числе ковид, являются либо пусковым механизмом для иммунных кожных заболеваний, либо их утяжеляют, и лечение становится неконтролируемым. Вакцина не вызывает обострение псориаза или экземы, — рассказала Виктория Онипченко.

При этом почти за 2 года наблюдений острых кожных реакций на вакцинацию от коронавируса врачи не зафиксировали.

— Покраснение в месте укола — это обычная местная реакция. Ничего страшного в этом нет. Проходит в течение 2 дней.

Если у вас герпес появился на губе, то это тоже считается острым процессом в организме.

Вчера в Новосибирской области расширили список для обязательной вакцинации. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Роспотребнадзора. Теперь вакцинироваться нужно курьерам и сотрудникам гостиниц.

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