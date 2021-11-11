Можно ли ставить вакцину от ковида, если на губах вылез герпес? Отвечает дерматовенеролог

Герпес на губе назван временным противопоказанием к вакцинации от ковида
Главный дерматовенеролог НСО Виктория Онипченко рассказала, как вакцинироваться от ковида пациентам с кожными болезнями и герпесом на губе. Нужно переждать острый период.
— Могут быть относительные противопоказания — хронические заболевания в острой стадии, когда яркие проявления. Мы переводим их в стадию стабилизации, и тогда не то что можно, а нужно вакцинироваться. Очень многие вирусные заболевания, в том числе ковид, являются либо пусковым механизмом для иммунных кожных заболеваний, либо их утяжеляют, и лечение становится неконтролируемым. Вакцина не вызывает обострение псориаза или экземы, — рассказала Виктория Онипченко.
При этом почти за 2 года наблюдений острых кожных реакций на вакцинацию от коронавируса врачи не зафиксировали.
— Покраснение в месте укола — это обычная местная реакция. Ничего страшного в этом нет. Проходит в течение 2 дней.
Если у вас герпес появился на губе, то это тоже считается острым процессом в организме.
Вчера в Новосибирской области расширили список для обязательной вакцинации. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Роспотребнадзора. Теперь вакцинироваться нужно курьерам и сотрудникам гостиниц.
В Новосибирске теперь даже на корпоративы в ресторанах потребуются QR-коды. Бизнесмены рассказали НГС, чем грозит введение QR-кодов в общепите. Недавно многие жители России, в том числе новосибирцы, обнаружили, что их QR-коды оказались просрочены из-за обновления на «Госуслугах». Если у вас нет кода, то есть еще несколько вариантов, как попасть на мероприятие.