Можно ли ставить вакцину от ковида, если на губах вылез герпес? Отвечает дерматовенеролог

Главный дерматовенеролог НСО Виктория Онипченко рассказала, как вакцинироваться от ковида пациентам с кожными болезнями и герпесом на губе. Нужно переждать острый период.

— Могут быть относительные противопоказания — хронические заболевания в острой стадии, когда яркие проявления. Мы переводим их в стадию стабилизации, и тогда не то что можно, а нужно вакцинироваться. Очень многие вирусные заболевания, в том числе ковид, являются либо пусковым механизмом для иммунных кожных заболеваний, либо их утяжеляют, и лечение становится неконтролируемым. Вакцина не вызывает обострение псориаза или экземы, — рассказала Виктория Онипченко.