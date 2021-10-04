Люди быстро подхватывают вирус и быстро «тяжелеют»: врачи — о новых симптомах ковида и четвертой волне

Этой осенью врачи отмечают, что симптомы коронавирусной инфекции изменились: болезнь быстрее развивается, инкубационный период сократился, пациенты быстро «тяжелеют». Мы поговорили с врачом-инфекционистом, и эпидемиологом, которые работают в ковидных госпиталях, а также с сотрудником скорой помощи, чтобы узнать, как сейчас определяются симптомы ковида, меняется ли лечение и почему растет количество смертей.



Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев отметил, что заболевшие стали более заразны, чем в прошлом году:

