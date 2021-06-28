Рост новых случаев коронавируса в Новосибирской области за неделю составил 29%

За прошедшую неделю количество случаев коронавируса в Новосибирской области выросло на 29%. Об этом заявил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов на оперативном совещании в правительстве.

— Практически мы эту неделю идем с прирастанием. К сожалению, стоит отметить, что масочный режим не везде соблюдается. В основном нарушают наши граждане. Несоблюдение масочного режима в целом составляет 34%, — сказал Щербатов.

За прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировали 156 новых случаев коронавируса. Такие данные привел министр здравоохранения региона Константин Хальзов на оперативном совещании в правительстве.