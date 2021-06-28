28 июня понедельник
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 4/10
usd 72.17
eur 86.19
Тема дняБардак с ковидом: проблемы третьей волны

Все новости

Все новости

Рост новых случаев коронавируса в Новосибирской области за неделю составил 29%

Роспотребнадзор заявляет, что 34% граждан нарушают масочный режим

5 765
131Обсудить

Поделиться

За сутки в НСО выявили 156 случаев ковида

За сутки в НСО выявили 156 случаев ковида

Поделиться

За прошедшую неделю количество случаев коронавируса в Новосибирской области выросло на 29%. Об этом заявил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов на оперативном совещании в правительстве.

— Практически мы эту неделю идем с прирастанием. К сожалению, стоит отметить, что масочный режим не везде соблюдается. В основном нарушают наши граждане. Несоблюдение масочного режима в целом составляет 34%, — сказал Щербатов.

За прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировали 156 новых случаев коронавируса. Такие данные привел министр здравоохранения региона Константин Хальзов на оперативном совещании в правительстве.

— Количество зарегистрированных случаев с нарастающим итогом за всё время — 46 486 человек. С выздоровлением — 41 401 человек. Количество лабораторно подтвержденных за последние сутки — 156. Госпитализированы в стационары 218 человек с подозрением на внебольничную пневмонию и ковидную инфекцию. Количество пациентов на стационаре — 4385. Продолжаем перепрофилировать медицинские учреждения. В ближайшее время откроем кардиодиспансер и перепрофилируем 25-ю больницу, — сказал министр.

Количество скончавшихся за сутки он не назвал.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

За позапрошлые сутки в Новосибирской области выявили в 1,5 раза больше случаев ковида, чем год назад. При этом темпы заболеваемости не снижаются. Ранее под лечение заболевших отдали детскую больницу, а на днях стало известно, что под Новосибирском появится новый инфекционный госпиталь. Его построят с нуля.

Лучшим способом профилактики от коронавируса является вакцинация — в России одобрены 4 вакцины от ковида, здесь мы рассказывали, чем они отличаются друг от друга.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ4

Поделиться

Поделиться

COVID-19медицинакоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (131)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...