Рост новых случаев коронавируса в Новосибирской области за неделю составил 29%

За прошедшую неделю количество случаев коронавируса в Новосибирской области выросло на 29%. Об этом заявил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов на оперативном совещании в правительстве.
— Практически мы эту неделю идем с прирастанием. К сожалению, стоит отметить, что масочный режим не везде соблюдается. В основном нарушают наши граждане. Несоблюдение масочного режима в целом составляет 34%, — сказал Щербатов.
За прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировали 156 новых случаев коронавируса. Такие данные привел министр здравоохранения региона Константин Хальзов на оперативном совещании в правительстве.
— Количество зарегистрированных случаев с нарастающим итогом за всё время —
Количество скончавшихся за сутки он не назвал.
За позапрошлые сутки в Новосибирской области выявили в 1,5 раза больше случаев ковида, чем год назад. При этом темпы заболеваемости не снижаются. Ранее под лечение заболевших отдали детскую больницу, а на днях стало известно, что под Новосибирском появится новый инфекционный госпиталь. Его построят с нуля.
Лучшим способом профилактики от коронавируса является вакцинация — в России одобрены 4 вакцины от ковида, здесь мы рассказывали, чем они отличаются друг от друга.