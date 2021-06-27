На Алтае ввели обязательную вакцинацию для работников нескольких категорий. Как в Новосибирске?

На Алтае вводят обязательную вакцинацию
В Республике Алтай вводят обязательную вакцинацию для работников нескольких сфер. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора Республики Алтай.
В постановлении от 26 июня говорится о том, что прививки должны поставить работники торговли, общественного питания, туристической сферы, сферы здравоохранения, транспорта, косметических услуг, а также сотрудники правоохранительных органов, государственные, муниципальные служащие (в общей сложности в постановлении перечислено
В постановлении сказано, что до 1 июля работодатели должны представить в медицинскую организацию списки сотрудников, которым будут делать прививку. Больше 60% сотрудников планируют вакцинировать до конца августа.
— В срок до 30.07.2021 организовать проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (
В Новосибирске пока не вводят обязательную вакцинацию от коронавируса, однако на прошлой неделе губернатор Андрей Травников не исключил такую вероятность.
— Врачей можно понять. Они работают в сверхнапряжении под таким моральным давлением, потому что мы только весной вернули плановую работу, настроились на опережающую диспансеризацию для того, чтобы наверстать упущенное в прошлом году, наверстать объем плановых операций. А сегодня всё приходится обратно сворачивать. Поэтому большинство врачей будет поддерживать обязательную вакцинацию. У меня на этот счет мнение неоднозначное. Я все-таки считаю, что вакцинация — дело добровольное, но тем не менее мы считаем, что, кроме личных интересов и прав каждого гражданина, есть еще общественные интересы, — заявил он в прямом эфире «Вестей Новосибирск».
В России одобрены четыре отечественные вакцины против коронавирусной инфекции — чем они отличаются друг от друга, можно почитать здесь.