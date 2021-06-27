На Алтае ввели обязательную вакцинацию для работников нескольких категорий. Как в Новосибирске?

— В срок до 30.07.2021 организовать проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции ( COVID-19 ) первым компонентом или однокомпонентной вакциной против новой коронавирусной инфекции ( COVID-19 ), а в срок до 30.08.2021 — вторым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции ( COVID-19 ), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников, — говорится в тексте постановления местного Роспотребнадзора.

В Новосибирске пока не вводят обязательную вакцинацию от коронавируса, однако на прошлой неделе губернатор Андрей Травников не исключил такую вероятность.

— Врачей можно понять. Они работают в сверхнапряжении под таким моральным давлением, потому что мы только весной вернули плановую работу, настроились на опережающую диспансеризацию для того, чтобы наверстать упущенное в прошлом году, наверстать объем плановых операций. А сегодня всё приходится обратно сворачивать. Поэтому большинство врачей будет поддерживать обязательную вакцинацию. У меня на этот счет мнение неоднозначное. Я все-таки считаю, что вакцинация — дело добровольное, но тем не менее мы считаем, что, кроме личных интересов и прав каждого гражданина, есть еще общественные интересы, — заявил он в прямом эфире «Вестей Новосибирск».

