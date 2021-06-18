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В Новосибирской области резко выросло количество новых случаев COVID-19

За сутки в регионе выявили еще 120 больных

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Последние недели количество новых случаев не <nobr class="_">превышало 108</nobr>

Последние недели количество новых случаев не превышало 108

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120 случаев коронавируса зафиксировали в Новосибирской области

120 новых случаев коронавируса зафиксировали за сутки в Новосибирской области. Такие данные приводит оперштаб, вчера он отчитался о 102 новых пациентах.

— По данным оперативного штаба, на утро 18 июня в регионе зарегистрировано 44 974 случая коронавируса (+120 за сутки), в том числе у 2926 детей. 40 536 пациентов выздоровели (+71 за сутки), — сообщили в оперштабе. Последние недели количество новых случаев не превышало 108 за сутки.

Скончались 7 пациентов: мужчины в возрасте 63, 73 лет и 71 года и женщины в возрасте 66, 68 лет и еще две женщины в возрасте 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1972 человека.

— В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2775 пациентов, в том числе 69 детей. В отделениях реанимации находятся 137 человек. На ИВЛ — 20 пациентов, — говорится в сообщении.

СЮЖЕТ

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В регионе растет количество новых случаев заражения, а специалисты уже говорят о начале третьей волны. В России осторожно принимают новые запреты. В Москве, например, на этой неделе ввели ограничения для развлекательной сферы. Затем запреты были приняты в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Кемерово. В Новосибирской области оперштаб также анонсировал возможные антиковидные ограничения — при условии, если люди будут медленно и неохотно делать прививки. Какие запреты уже сейчас действуют в российских регионах и готов ли новосибирский бизнес к такому повороту событий — читайте в нашем материале.

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медицинакоронавирус в Новосибирске
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