В Новосибирской области резко выросло количество новых случаев COVID-19

120 новых случаев коронавируса зафиксировали за сутки в Новосибирской области. Такие данные приводит оперштаб, вчера он отчитался о 102 новых пациентах.

— По данным оперативного штаба, на утро 18 июня в регионе зарегистрировано 44 974 случая коронавируса (+120 за сутки), в том числе у 2926 детей. 40 536 пациентов выздоровели (+71 за сутки), — сообщили в оперштабе. Последние недели количество новых случаев не превышало 108 за сутки.