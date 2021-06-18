В Новосибирской области резко выросло количество новых случаев COVID-19

120 случаев коронавируса зафиксировали в Новосибирской области
120 новых случаев коронавируса зафиксировали за сутки в Новосибирской области. Такие данные приводит оперштаб, вчера он отчитался о 102 новых пациентах.
— По данным оперативного штаба, на утро 18 июня в регионе зарегистрировано
Скончались 7 пациентов: мужчины в возрасте 63, 73 лет и
— В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2775 пациентов, в том числе 69 детей. В отделениях реанимации находятся 137 человек. На ИВЛ — 20 пациентов, — говорится в сообщении.
В регионе растет количество новых случаев заражения, а специалисты уже говорят о начале третьей волны. В России осторожно принимают новые запреты. В Москве, например, на этой неделе ввели ограничения для развлекательной сферы. Затем запреты были приняты в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Кемерово. В Новосибирской области оперштаб также анонсировал возможные антиковидные ограничения — при условии, если люди будут медленно и неохотно делать прививки. Какие запреты уже сейчас действуют в российских регионах и готов ли новосибирский бизнес к такому повороту событий — читайте в нашем материале.