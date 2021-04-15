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Минздрав НСО заявил о большом числе завозных случаев ковида из Турции

В регионе перестали отмечать снижение ежедневного инфицирования жителей

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Минздрав обещает&nbsp;100 % тестирование всех пациентов с диагнозом ОВРИ.

Минздрав обещает 100 % тестирование всех пациентов с диагнозом ОВРИ.

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Минздрав Новосибирской области отмечает рост заболевания коронавирусом среди сибиряков, которые вернулись из Турции.

— К сожалению, в отличие от ситуации в марте, мы перестали отмечать снижение ежедневного количества инфицированных — очень низкая разница между днями, — рассказала Елена Аксенова, замминистра здравоохранения НСО.

По словам Елены Аксеновой, 85% случаев завоза в регион коронавируса из-за рубежа выявлено у прилетевших из Турции.

— Основная задача сейчас, когда в Турции отмечается значительный ежесуточный рост вновь выявленных случаев коронавируса, — не допустить распространения завозной инфекции на территории Новосибирской области, — сообщили в пресс-службе правительства НСО.

Считается, что среди вернувшихся из Турции велика доля тех, кто заболевает коронавирусом в течение двух недель инкубационного периода после прилета в Россию.

— Минздрав НСО усиливает контроль за тотальным 100 % тестированием всех пациентов, которым врачом поставлен диагноз ОВРИ. Также водим тестирование здоровых контактных из семейных очагов. Если заболел гражданин и у него подтвердился коронавирус, то члены его семьи находятся на карантине, — добавила Елена Аксенова.

СЮЖЕТ

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Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня. Решение было принято на совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, причина — резкий рост числа COVID-заболевших в Турции.

Роспотребнадзор официально подтвердил появление новых штаммов коронавируса — британского и южноафриканского.

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Турциякоронавирусзавозные случаи
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