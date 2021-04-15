Минздрав НСО заявил о большом числе завозных случаев ковида из Турции

Минздрав Новосибирской области отмечает рост заболевания коронавирусом среди сибиряков, которые вернулись из Турции.



— К сожалению, в отличие от ситуации в марте, мы перестали отмечать снижение ежедневного количества инфицированных — очень низкая разница между днями, — рассказала Елена Аксенова, замминистра здравоохранения НСО.

По словам Елены Аксеновой, 85% случаев завоза в регион коронавируса из-за рубежа выявлено у прилетевших из Турции.



— Основная задача сейчас, когда в Турции отмечается значительный ежесуточный рост вновь выявленных случаев коронавируса, — не допустить распространения завозной инфекции на территории Новосибирской области, — сообщили в пресс-службе правительства НСО.