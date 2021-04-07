«Весь микрорайон не может посетить врача»: в женской консультации на ОбьГЭСе исчезла часть докторов

По ее словам, в регистратуре консультации говорят, что не могут записать, можно приходить, если экстренный случай, а в Единой регистратуре отвечают, что у них вообще нет расписания для этого учреждения.

— Сначала в октябре объясняли всё карантинными мерами, обещали, что всё исправится к новому году. Я уже смотрю: в других поликлиниках можно записаться в женскую консультацию, а здесь нет. Там пустые коридоры, как будто неработающее учреждение, — поражается сибирячка.



Виктория пыталась дозвониться до Минздрава Новосибирской области, но ей это не удалось, потом она отправила им письменное обращение, но пока не получила ответа. При этом после того как журналист НГС отправил свой запрос в Минздрав по поводу этой ситуации, по словам девушки, ей на следующий день позвонила заведующая женской консультацией:

— Заведующая позвонила и предложила даже выбрать удобное время. Оказывается, три врача принимают без устали до восьми вечера. Я спросила, почему тогда записи нет, она мне так и не объяснила. Летом я приходила и еще несколько раз в течение года — тоже пустые коридоры, как и сейчас. Я никогда не видела, чтобы люди сидели в коридоре в очереди, поэтому я сомневаюсь, что там ажиотаж.