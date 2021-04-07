«Весь микрорайон не может посетить врача»: в женской консультации на ОбьГЭСе исчезла часть докторов

В женской консультации на ОбьГЭСе в Новосибирске исчезла часть гинекологов
В Новосибирске в женской консультации на ОбьГЭСе исчезла часть гинекологов, местные жительницы не могли долго записаться на прием. Почему сложилась такая ситуация и как в больнице будут решать проблему, выясняла медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко.
«Предлагают приходить рано утром»
— С октября 2020 года отсутствует запись к врачу в женскую консультацию по улице
По ее словам, в регистратуре консультации говорят, что не могут записать, можно приходить, если экстренный случай, а в Единой регистратуре отвечают, что у них вообще нет расписания для этого учреждения.
— Сначала в октябре объясняли всё карантинными мерами, обещали, что всё исправится к новому году. Я уже смотрю: в других поликлиниках можно записаться в женскую консультацию, а здесь нет. Там пустые коридоры, как будто неработающее учреждение, — поражается сибирячка.
Виктория пыталась дозвониться до Минздрава Новосибирской области, но ей это не удалось, потом она отправила им письменное обращение, но пока не получила ответа. При этом после того как журналист НГС отправил свой запрос в Минздрав по поводу этой ситуации, по словам девушки, ей на следующий день позвонила заведующая женской консультацией:
— Заведующая позвонила и предложила даже выбрать удобное время. Оказывается, три врача принимают без устали до восьми вечера. Я спросила, почему тогда записи нет, она мне так и не объяснила. Летом я приходила и еще несколько раз в течение года — тоже пустые коридоры, как и сейчас. Я никогда не видела, чтобы люди сидели в коридоре в очереди, поэтому я сомневаюсь, что там ажиотаж.
Что говорит Минздрав
В Минздраве Новосибирской области журналисту НГС ответили, что в женской консультации городской больницы
— В настоящее время один специалист проходит плановое обучение для повышения квалификации, один специалист находится в плановом отпуске, один специалист — на листке временной нетрудоспособности (на больничном). Данная ситуация носит временный характер, в связи с которой в настоящий момент скорректировано расписание работы врачей женской консультации ГБУЗ HCO «Городская больница
Новосибирская больница
Главный врач больницы
— Эту проблему мы скоро решим, она недолговечная. Более того, мы добавили еще одного доктора на прием: вместо пяти у нас будет шесть, — рассказал Осадчий.
Главврач подтвердил, что с
Что говорят в регистратуре
Пациентам в регистратуре женской консультации объясняют, что предварительной записи нет, запись возможна только день в день, но с утра.
— Предварительная запись будет только в мае: врачей нет — работать некому. Приходить нужно с утра — к 07:30. Позвонить можете, но не записаться: талонов мало, людей много — сначала обслуживаем очередь, пока вы дозвонитесь... С 8 до 9 записываем тех, кто стоит в очереди, с 9 звонят люди. Если будут талоны, то я вас запишу, если нет, то я вам скажу, что их нет. Поэтому если срочно надо, то нужно сюда приходить, если можно потерпеть, то ждите в мае: откроется предварительная запись и вы запишетесь, — так объясняют пациентам. Также в регистратуре уточняют, что примеры срочных случаев — это боли и прерывание беременности.
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