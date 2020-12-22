Пять причин боли в горле: разбираемся вместе с врачами

Боль в горле чаще всего связывают с тем, что в народе принято называть ангиной. Однако не она одна может быть причиной неприятных ощущений. Наш традиционный разговор с врачами по вторникам на этот раз посвящен боли в горле: откуда она берется и почему иногда лечить ее должен не лор, а гастроэнтеролог.



Инфекции



Главная причина появления неприятных ощущений в горле, конечно, инфекции. Фарингит (воспаление горла) или тонзиллит (воспаление миндалин) дают боль в горле и часто бывают бактериальной природы. Но бывают и вирусные фарингиты и тонзиллиты, это тоже нельзя упускать. Реже, но встречается и грибковое воспаление. Именно поэтому при боли в горле не нужно сразу же начинать пить антибиотики.

