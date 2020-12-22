Пять причин боли в горле: разбираемся вместе с врачами

Боль в горле чаще всего связывают с тем, что в народе принято называть ангиной. Однако не она одна может быть причиной неприятных ощущений. Наш традиционный разговор с врачами по вторникам на этот раз посвящен боли в горле: откуда она берется и почему иногда лечить ее должен не лор, а гастроэнтеролог.
Инфекции
Главная причина появления неприятных ощущений в горле, конечно, инфекции. Фарингит (воспаление горла) или тонзиллит (воспаление миндалин) дают боль в горле и часто бывают бактериальной природы. Но бывают и вирусные фарингиты и тонзиллиты, это тоже нельзя упускать. Реже, но встречается и грибковое воспаление. Именно поэтому при боли в горле не нужно сразу же начинать пить антибиотики.
— Инфекции бывают разными, антибиотики эффективны только при бактериальных инфекциях, при этом бактерии бывают разные, и разные антибиотики на разные бактерии действуют тоже по-разному, — говорит врач-терапевт Иван Скороходов.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
Собственно, именно инфекции, как правило, имеют в виду пациенты, используя слово «ангина».
Проблемы с ЖКТ
Помимо инфекций, частой причиной боли в горле могут стать проблемы с желудочно-кишечным трактом, а точнее, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, когда происходят забросы содержимого желудка наверх по пищеводу.
— Если это замешано с кислотой, мы чувствуем изжогу. Иногда это замешано с желчью — тогда мы чувствуем горечь во рту. Иногда это может быть ни с чем не замешано, но всегда это очень химически активно, наполнено ферментами ЖКТ, и это повреждает горло. Таких пациентов очень и очень много, — говорит Скороходов.
— Пациент приходит с жалобами на боль в горле, его смотрит врач и отправляет к гастроэнтерологу, потому что такому пациенту мы можем помочь только симптоматически — полоскание для горла, леденцы, — объясняет оториноларинголог Ксения Карташова. — Надо лечить первопричину, то есть вот этот заброс и хронический ожог задней стенки глотки.
Ксения Карташова — оториноларинголог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургической стоматологии, отоларингологии и челюстно-лицевой хирургии УГМУ.
Остеохондроз
Еще одна причина боли в горле — патологии шейного отдела позвоночника, то, что в народе называют остеохондрозом. Пациенты обращаются к лору, подозревая воспаление, а при осмотре выясняется, что никакого воспаления там нет.
— Первоначально боль в горле — это показания для обращения к врачу общей практики или терапевту. Терапевт сам увидит, что нет воспаления в горле, нет красноты, и заподозрит, что симптом не связан с лор-органами, — говорит Карташова.
Заболевания щитовидной железы
Также причиной боли в горле может быть патология щитовидной железы. Она прилежит к передней поверхности хрящей гортани, граничит с образованиями гортаноглотки.
— Это могут быть и острые тиреоидиты (воспаление щитовидки), и другие изменения, даже образования щитовидной железы, — уточняет Ксения Карташова.
Травмы
Боль в горле может быть следствием травмы. И речь вовсе не об ударе, травмировать горло можно и пищей.
— Неважно, какая травма: механическая — косточку проглотили, термическая — от горячей пищи, химическая — от острой пищи. Это всё тоже может вызвать воспаление и боль в горле, — объясняет Иван Скороходов.
СЮЖЕТ
В более редких случаях причинами боли в горле могут оказаться даже заболевания сердца или рак. В любом случае при появлении тревожных симптомов нужно обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.