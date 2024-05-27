Спорт на бумаге: в Новосибирске построили огромный фитнес-центр — в нем работает 15 магазинов, но нет ни одного тренажера

Сейчас планируемый фитнес-центр выглядит так, но все здание должно было стать спортивным объектом Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











На Затулинском жилмассиве в здании, где должен был открыться только фитнес-центр со встроенной парковкой, неожиданно появилось 15 магазинов. Строение по документам — спортивный объект, такое назначение было у участка, но на нем построили трехэтажный торговый павильон (один из них цокольный). Место для занятия спортом пока не открылось из-за проблем с вентиляцией, а одну из наиболее больших площадей в здании занимает «Магнит». Как владелец крупного ТЦ и сын ресторатора построил торговый павильон и как получилось, что предприниматель в документах пообещал одно, а построил другое, — в материале НГС.



Фитнес-центр и 15 магазинов

Жители Затулинского жилмассива рассказывают, что территория на улице Громова, 25 долгое время была не тронута, хотя фитнес-центр обещали построить еще несколько лет назад. Тогда строительством спортивного объекта должна была заниматься компания «Гранит». В 2017 году застройщик хотел отклониться от предельных параметров на участке, но потом сам же передумал. В этом же году, согласно данным выписки из ЕГРН, «Гранит» продал участок.

Цокольный этаж еще закрыт — вероятно, там и откроют фитнес-центр Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Спустя пять лет разрешение на строительство фитнес-центра со встроенной автостоянкой на 40 машин получил предприниматель Маме Озманян. Ему сейчас и принадлежит сам участок: сначала он был в аренде, но на суде оказалось, что он оформлен в собственность.

По документам, на земле должен был появиться только спортивный объект, но на деле вырос полноценный торговый комплекс, в котором уже работает 15 магазинов, а большую площадь здания занимает якорный арендатор — «Магнит». При этом использовать участок можно только под спортивные залы, физкультурно-оздоровительные клубы, фитнес-клубы, бассейны, ледовые катки открытые и крытые.

Так в здании, которое формально строили специально для спорта, фитнес-центр будет занимать только этаж. Тренажерный зал Europa, по словам администратора, откроется примерно в конце июня.

Предприниматель почти вдвое увеличил площадь торгового павильона, по соседству с ним расположена девятиэтажка Источник: Публичная кадастровая карта / pkk.rosreestr.ru











Маме Озманян закончил строительство в январе 2023 года и хотел получить разрешение на ввод, но мэрия ему отказала из-за отклонения по площади и изменениях в самом здании. Согласно решению суда по иску предпринимателя к администрации, здание фитнес-центра на улице Громова вышло общей площадью в 4 тысячи кв. м, хотя по проекту его площадь должна была быть почти вдвое меньше — 2,4 тысячи кв. м. Суд решил, что постройка не нарушает ничьи права, не создает угрозу жизни и здоровью, и позволил застройщику узаконить не соответствовавшее планам здание.



Неделю назад он подал заявку на то, чтобы добавить условно разрешенный вид использования участка — магазины, чтобы использовать построенные помещения под точки коммерции. Предложение вынесли на рассмотрение комиссии по землепользованию и застройке.

— При эксплуатации здания выяснилось, что вся площадь под спорт не эксплуатируется. Поэтому заполнение остальных площадей возможно сферой торговли, что повышает клиентскую базу, — сообщили на комиссии информацию от заявителя.

Весь второй этаж занят магазином Fixprice и гипермаркетом одежды и обуви Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Один из членов комиссии напомнила, что предпринимателю уже предоставляли отклонения по машиноместам в границах участка с 81 до 13 с условием, что он сможет использовать парковку соседнего участка. Главный архитектор города Александр Ложкин отметил, что бизнесмен открыл магазины в здании еще до того, как получил на это разрешение, и комиссия решила направить письмо в администрацию Кировского района.



Владелец крупного ТЦ и сын ресторатора

Журналисту НГС Маме Озманян объяснил, что фитнес-центр планировали открыть в июне, но сроки сдвинулись на июль–август из-за проблем с вентиляцией. Весь первый этаж (вероятно, он имел в виду цоколь — первый этаж уже занят арендаторами) решили отдать под спортивный объект.



— Изначально по градплану в условно разрешенных видах использования были магазины, но потом градплан поменялся и магазины ушли. К сожалению, строить в спальном районе только фитнес-центр не совсем рентабельно, потому что расходы очень большие, в том числе дорогая вентиляция, а аренда низкая, — объяснил Маме Озманян свое решение. — На наш взгляд, арендаторы по фитнесу в плюсе, потому что идет дополнительный поток клиентов к ним и наоборот — от фитнес-центра в магазины. Сейчас приводим все в соответствие. Спорт мы не убираем, просто добавляем еще одно назначение — магазины. Ничего преступного мы не видим.

Так выглядит магазин одежды на втором этаже Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Маме Озманян окончил юридический факультет Новосибирского юридического института, филиала ТГУ. Сейчас предпринимателю 30 лет, он занимается арендным бизнесом. В частности, владеет крупным АТЦ «Сибирь» на улице Жуковского, 96/2: в 2019 году он активно искал арендаторов для помещений через сайты объявлений. В приложении Getcontact его номер у некоторых записан как «Михаил арендодатель АТЦ «Сибирь»» и «Михаил собственник АТЦ «Сибирь»». Среди его объявлений также нашлись помещения на Красном проспекте, 157 и офисы на улице Жуковского, 107/1.

Ряд пользователей Getcontact также связывают Маме Озманяна со скандальным рестораном Shalet в Заельцовском парке: заведением владеет его отец Зорба Озманян. По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Ривьера» (управляет рестораном Shalet) на конец 2023 года выручило 25,4 миллиона рублей, чистая прибыль составила 1,1 миллиона рублей. Отец Маме Озманяна владеет еще несколькими компаниями в городе, в том числе юридической фирмой «Евразия», которая как раз арендует помещение на улице Жуковского, 107/1.

У отца и сына есть и общая компания — страховая группа «Сибирь», в которой Озманян младший занимает должность директора, а старший — пост учредителя. На конец 2023 года доход компании нулевой.

Как получился торговый павильон

Руководитель движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев объяснил, что подобные схемы с постройками случаются из-за того, что застройщик уверен, что уже после строительства объекта получится все согласовать задним числом.



— Так произошло и здесь. Застройщик не смог получить разрешение на ввод в эксплуатацию у мэрии, так как построил здание гораздо большего объема: три этажа вместо двух, но через суд смог узаконить постройку, — говорит он. — Практика повсеместная в Кировском районе, похожие объекты построены на Северо-Чемском и Южно-Чемском жилмассивах. Строились спортивные объекты и фитнес-центры, потом открывались магазины на первых этажах.

Спортивный объект превратился в торговый комплекс с несколькими крупными арендаторами Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Михаил Рязанцев отметил, что застройщик дважды ввел мэрию в заблуждение, имея в виду отклонения по парковкам. Именно это, отмечает эксперт, позволило согласовать большую площадь фитнес-центра, который бизнесмен обещал построить.



— В итоге построили здание большей площади и дополнительный этаж, в нем сразу же открылись магазины. Возмутительная ситуация, — говорит он.

Сплошная торговля

Подобную схему, когда в проекте числится один объект, а на деле строится другой, используют не в первый раз. Еще один предприниматель, Юрик Озманян, владелец ООО «Гамма» (в Getcontact как правило записан как Сурик), недалеко от зоопарка на улице Плановой, 77 вместо ресторана с подземной парковкой построил четырехэтажный торговый центр. Сейчас в нем работают магазин «Магнит» и семейный дисконт-центр Bazar.

Об этой стройке НГС писал еще в 2019 году: тогда мэрия уверяла, что на территории появится ресторан, в который будет удобно ходить гостям зоопарка. Здание на месте газона с березами отстроили в 2022 году, но почти сразу на его фасаде появилось предложение аренды торговых мест. При этом зона участка — Р-2 — не предполагает строительства магазина. После открытия торговых точек мэрия нашла нарушения в использовании здания и направила собственнику предостережение, заявив, что если бизнесмен ничего не исправит, то придется идти в суд. Торговый центр до сих пор работает.

Кстати, компания «Гамма» Юрика Озманяна зарегистрирована в здании на Жуковского, 107/1 — том самом, для которого Маме Озманян искал арендаторов.

Год назад НГС писал о парковке-оборотне на улице Первомайской: там застройщик получил разрешение на строительство открытой автостоянки, но возвел вместо нее галерею магазинов. Прокуратура, мэрия и Госстройнадзор о нарушениях знали, но застройщику удалось оформить объект в собственность.

Подобных примеров в Новосибирске достаточно много — посмотрите наш обзор самых наглых нарушений. НГС подробно рассказывал, как работают такие схемы.

