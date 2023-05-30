Мэрия потребовала закрыть супермаркет «Магнит» в новом здании возле зоопарка — там должен был работать ресторан

Это здание начинали строить с разрешением на открытие в нем точек общепита: никакие магазины появиться здесь не могли по закону. Чиновники мэрии убеждали всех, что здесь будут ресторан и подземная парковка. После открытия в мэрии подтвердили корреспонденту НГС, что в здании не разрешена работа магазинов. 25 апреля НГС рассказал, что в здании заработали магазины во главе с «Магнитом» в качестве якорного арендатора, а чиновники на том этапе еще не зафиксировали нарушений, но пообещали провести проверку.

