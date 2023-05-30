Мэрия потребовала закрыть супермаркет «Магнит» в новом здании возле зоопарка — там должен был работать ресторан

Мэрия Новосибирска нашла нарушения в использовании недавно построенного здания на Плановой недалеко от зоопарка. На этапе строительства предполагалось, что в помещении должен быть ресторан с подземной парковкой, в итоге в здании открылся магазин.
— По данному факту арендатору земельного участка с кадастровым номером 54:35:032195:1706 объявлено и направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в порядке, предусмотренном федеральным законом. <…> Привлечение к административной ответственности в рамках данных мероприятий не предусмотрено. В случае неустранения выявленных нарушений будет рассмотрена возможность обращения в суд с исковым заявлением в судебные органы с соответствующими требованиями к арендатору, — пояснили в департаменте земельных и имущественных отношении мэрии корреспонденту НГС.
Здание построило в 2022 году ООО «Гамма», владельцем которого является Юрик Разаевич Озманян. После открытия корреспондент НГС дозвонился до Сурика Юрьевича Озманяна, который представлялся директором открывшегося торгового комплекса. Но на вопросы об открытии Озманян отвечать не стал.
ООО «Гамма» образовано в феврале 2015 года. Генеральный директор и единственный учредитель — Юрик Разаевич Озманян, ранее возглавлявший две оптовые компании по продаже обуви. В компании, по информации системы «Контур.Фокус», работает один человек. Финансовые показатели ООО «Гамма» на конец 2022 года: выручка — 2 тысячи рублей, чистый убыток — 1,8 миллиона рублей
Это здание начинали строить с разрешением на открытие в нем точек общепита: никакие магазины появиться здесь не могли по закону. Чиновники мэрии убеждали всех, что здесь будут ресторан и подземная парковка. После открытия в мэрии подтвердили корреспонденту НГС, что в здании не разрешена работа магазинов. 25 апреля НГС рассказал, что в здании заработали магазины во главе с «Магнитом» в качестве якорного арендатора, а чиновники на том этапе еще не зафиксировали нарушений, но пообещали провести проверку.