Мэрия не разрешала открывать магазин вместо ресторана в новом здании возле зоопарка

В марте 2013 года участок перешел по договору аренды к ООО «Гамма», и тут решили строить четырехэтажный ресторан с подземной парковкой.

В 2022 году здесь было построено здание площадью 2901 квадратный метр, что превышало утвержденную по проекту площадь почти на четверть. Застройщик обращался в мэрию за разрешением увеличения площади, высоты и количества машино-мест, но ему отказали. В конце декабря 2022 года Арбитражный суд Новосибирской области, сообщается в ответе мэрии, узаконил самовольную постройку, которая по документам проходит как «ресторан на 130 посадочных мест».

