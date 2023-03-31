Мэрия не разрешала открывать магазин вместо ресторана в новом здании возле зоопарка

Мэрия заявила, что не разрешала открывать магазины в синем трехэтажном строении, построенном недалеко от Новосибирского зоопарка.
Власти ответили на запрос НГС по поводу здания на улице Плановой.
Прежде предполагалось, что здесь будет трехэтажный ресторан с подземной парковкой, но застройщик решил сдавать площади под магазины. А это не соответствует виду разрешенного использования данного земельного участка: здесь может быть только заведение общественного питания.
История участка с 2012 года
В управлении архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска рассказали, как развивалась история появления строения на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032195:1706.
В июле 2012 года участок на газоне под застройку получило ООО «Сиб-Фуд», которое заявляло о строительстве сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Площадь участка: 2325 квадратных метров, вид разрешенного использования: «столовые, рестораны, кафе, закусочные, бары, кафетерии».
В марте 2013 года участок перешел по договору аренды к ООО «Гамма», и тут решили строить четырехэтажный ресторан с подземной парковкой.
В 2022 году здесь было построено здание площадью 2901 квадратный метр, что превышало утвержденную по проекту площадь почти на четверть. Застройщик обращался в мэрию за разрешением увеличения площади, высоты и количества машино-мест, но ему отказали. В конце декабря 2022 года Арбитражный суд Новосибирской области, сообщается в ответе мэрии, узаконил самовольную постройку, которая по документам проходит как «ресторан на 130 посадочных мест».
— Заявлений по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка в Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска не поступало. Был проведен осмотр данного земельного участка. По результатам осмотра установлено, что объект, расположенный на земельном участке, не эксплуатируется, в связи с этим признаков нарушения земельного законодательства не усматривается, — пояснили в мэрии.
Если поступит информация об использовании земельного участка не по целевому назначению — в здании появится магазин вместо ресторана, то «будут приняты соответствующие меры в рамках действующего законодательства», уверяют чиновники.
Начали набор сотрудников
21 марта НГС рассказал, что в построенное под видом ресторана здание набираются арендаторы — магазины. По телефону один из владельцев объекта уточнил, что в торговом центре будут «Магнит» и «Планета Одежда Обувь», а откроется центр
Магазин всё равно может появиться
Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев неоднократно наблюдал подобные схемы по легализации незаконных построек и считает, что рано или поздно здесь может появиться магазин.
— Сейчас застройщик выкупит земельный участок с видом использования «рестораны», если он находится в аренде, и будет решать дальше. Тут зона участка —
При этом, уточнил эксперт, собственник здания открыть магазин может хоть завтра. Просто будет платить регулярно штрафы, если комиссия из мэрии обнаружит нарушение в использовании земельного участка не по назначению.
Недавно стало известно, что мэрия планирует снести кафе