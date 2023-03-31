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Проблема

Мэрия не разрешала открывать магазин вместо ресторана в новом здании возле зоопарка

Со здания исчез баннер с телефоном для аренды и появилась реклама о приеме сотрудников

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«Магнит» заявлен одним из арендаторов нового здания

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Мэрия заявила, что не разрешала открывать магазины в синем трехэтажном строении, построенном недалеко от Новосибирского зоопарка.

Власти ответили на запрос НГС по поводу здания на улице Плановой.

Прежде предполагалось, что здесь будет трехэтажный ресторан с подземной парковкой, но застройщик решил сдавать площади под магазины. А это не соответствует виду разрешенного использования данного земельного участка: здесь может быть только заведение общественного питания.

История участка с 2012 года

В управлении архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска рассказали, как развивалась история появления строения на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032195:1706.

В июле 2012 года участок на газоне под застройку получило ООО «Сиб-Фуд», которое заявляло о строительстве сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Площадь участка: 2325 квадратных метров, вид разрешенного использования: «столовые, рестораны, кафе, закусочные, бары, кафетерии».

В марте 2013 года участок перешел по договору аренды к ООО «Гамма», и тут решили строить четырехэтажный ресторан с подземной парковкой.

В 2022 году здесь было построено здание площадью 2901 квадратный метр, что превышало утвержденную по проекту площадь почти на четверть. Застройщик обращался в мэрию за разрешением увеличения площади, высоты и количества машино-мест, но ему отказали. В конце декабря 2022 года Арбитражный суд Новосибирской области, сообщается в ответе мэрии, узаконил самовольную постройку, которая по документам проходит как «ресторан на 130 посадочных мест».

— Заявлений по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка в Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска не поступало. Был проведен осмотр данного земельного участка. По результатам осмотра установлено, что объект, расположенный на земельном участке, не эксплуатируется, в связи с этим признаков нарушения земельного законодательства не усматривается, — пояснили в мэрии.

Если поступит информация об использовании земельного участка не по целевому назначению — в здании появится магазин вместо ресторана, то «будут приняты соответствующие меры в рамках действующего законодательства», уверяют чиновники.

Начали набор сотрудников

21 марта НГС рассказал, что в построенное под видом ресторана здание набираются арендаторы — магазины. По телефону один из владельцев объекта уточнил, что в торговом центре будут «Магнит» и «Планета Одежда Обувь», а откроется центр 21 апреля. На днях со здания исчез баннер об аренде и появился баннер о наборе сотрудников в один из магазинов — супермаркет «Магнит».

Магазин всё равно может появиться

Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев неоднократно наблюдал подобные схемы по легализации незаконных построек и считает, что рано или поздно здесь может появиться магазин.

— Сейчас застройщик выкупит земельный участок с видом использования «рестораны», если он находится в аренде, и будет решать дальше. Тут зона участка — Р-2, поэтому застройщик поменять вид использования с «рестораны» на «магазины, торговые центры» сразу не сможет. А дальше начнется хлопотная и муторная работа по узакониванию. Подозреваю, что они подадут на общественные слушания, чтобы поменять зону на другую. Но комиссия по изменению правил землепользования может отказать. Или рекомендовать вынести вопрос на слушания. А потом — по результатам слушаний — окончательно решит: утверждать или не утверждать. В общем, изменение зонирования — это полгода-год, — рассуждает Рязанцев.

Ведется работа по благоустройству подъезда к зданию

Ведется работа по благоустройству подъезда к зданию

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При этом, уточнил эксперт, собственник здания открыть магазин может хоть завтра. Просто будет платить регулярно штрафы, если комиссия из мэрии обнаружит нарушение в использовании земельного участка не по назначению.

Недавно стало известно, что мэрия планирует снести кафе Carl’s Jr. в Первомайском сквере, чтобы сделать на его месте цветник с многолетними растениями. Ранее, 22 марта, суд удовлетворил иск властей, согласно которому с владельцем заведения — ООО «Пилот» — должны расторгнуть договор аренды, а участок — освободить.

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