Недалеко от зоопарка построили четырехэтажный магазин — там развернут «Магнит» и «Планету Одежда Обувь»

В Новосибирске на месте газона с березами на улице Плановой в Заельцовском районе выстроили четырехэтажный торговый центр. Один из этажей — цокольный. Площади торгового корпуса частично сданы в аренду под магазины.
Обещали подземную парковку и ресторан
О стройке на этом земельном участке с кадастровым номером
Разрешение на строительство мэрией выдано 14 мая 2019 года. Тогда стало известно, что участок намерено застраивать ООО «Гамма», возглавляет которое Юрик Озманян. На момент публикации в мае 2019 года корреспонденту НГС не удалось получить комментарий в компании «Гамма».
ООО «Гамма» образовано в феврале 2015 года. Генеральный директор и единственный учредитель — Юрик Разаевич Озманян, ранее возглавлявший две оптовых компании по продаже обуви. Финансовые показатели ООО «Гамма» на конец 2022 года: выручка —
Будут магазины
На новом здании висит большой красный баннер со словом «аренда» и телефоном, который, по данным приложения Getcontact, имеет отношение к Озманяну Сурику Юриковичу.
Среди тегов к номеру, указанных Getcontact, можно встретить следующие: Сурик Ресторан На Плановой, Вереница У Зоопарка Здание Рядом, Сурик Изид, Сурик Сибстрой, Сурик Сын Юры и другие.
Корреспондент НГС как частное лицо позвонил по номеру, указанному на баннере, и поинтересовался арендой и свободными площадями. По телефону ответил мужской голос.
— Остался только цокольный этаж: 570 квадратов по 800 рублей, если забирать все. Первый этаж, скорее всего, «Магнит» будет. Второй и третий — «Планета Одежда Обувь». Открыть планируем
На вопрос о подземных парковках, обещанных мэрией, голос по телефону ответил: «У нас кругом парковка». А потом добавил, что перед зданием и за ним можно поставить около 40 машин.
После журналист НГС еще позвонил по номеру с баннера «Аренда» как представитель СМИ и поинтересовался, как получилось, что ресторан стал торговым центром и кто подписывал документы на этот объект. Человек, ответивший на звонок, уточнил во время разговора, что он — руководитель торгового центра, а зовут его Сурик Юрикович.
— Ну так получилось, не знаю. Назначение вроде отменяется. Перезвони попозже, — сказал Сурик Юрикович и положил трубку.
Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию с аналогичными вопросами. На момент подготовки материала ответ из мэрии не поступил.
В Новосибирске регулярно строят различные объекты на газонах с деревьями. В 2017 году НГС рассказал о стройке ресторана на газоне между двумя домами недалеко от «Березовой рощи», Осенью 2019 года на газоне возле жилого дома у площади Калинина начали строить ряд торговых ларьков. А чуть ранее торговый павильон начали строить на месте газона и парковки.