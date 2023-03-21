Недалеко от зоопарка построили четырехэтажный магазин — там развернут «Магнит» и «Планету Одежда Обувь»

ООО «Гамма» образовано в феврале 2015 года. Генеральный директор и единственный учредитель — Юрик Разаевич Озманян, ранее возглавлявший две оптовых компании по продаже обуви. Финансовые показатели ООО «Гамма» на конец 2022 года: выручка — 2 тысячи рублей, чистый убыток — 1,8 миллиона рублей

Будут магазины

На новом здании висит большой красный баннер со словом «аренда» и телефоном, который, по данным приложения Getcontact, имеет отношение к Озманяну Сурику Юриковичу.



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