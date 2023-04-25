На Плановой заработал павильон, в котором мэрия не разрешала открывать магазины

В Новосибирске на новом трехэтажном здании на Плановой появилась вывеска об открытии и праздничная рамка из воздушных шаров на входе в супермаркет «Магнит». Ранее в мэрии сообщали, что разрешение на работу магазинов в новом павильоне не давали.
Об открытии корреспонденту НГС сообщили местные жители, которые прислали в редакцию фото с вывеской «Мы открылись».
Это здание возвели еще в 2022 году с разрешением использовать его только под общепит. Зона этого земельного участка — Р-2 — не предполагает строительства магазина. Ранее в мэрии объясняли журналисту, что не давали разрешения на появление в этом строении магазинов. Однако по телефону, который был указан на рекламном баннере, объясняли, что ищут арендаторов среди торговцев.
В ответ на журналистский запрос в марте в мэрии пояснили, что никаких нарушений еще не произошло, а если магазины там появятся, то владелец здания будет оштрафован. В мэрии также ранее сообщали, что застройщиком здания является ООО «Гамма».
ООО «Гамма» образовано в феврале 2015 года. Генеральный директор и единственный учредитель — Юрик Разаевич Озманян, ранее возглавлявший две оптовые компании по продаже обуви. В компании, по информации системы «Контур.Фокус», работает один человек. Финансовые показатели ООО «Гамма» на конец 2022 года: выручка —
Корреспондент НГС дозвонился до Сурика Юрьевича Озманяна, который ранее в разговоре представлялся директором открывшегося торгового комплекса. Но на вопросы об открытии Озманян не ответил. Корреспондент НГС также отправил в мэрию новый запрос по открытию магазина в комплексе
31 марта НГС подробно описал, как на месте газона с деревьями недалеко от зоопарка появилось совсем не то, что обещали муниципальные чиновники.