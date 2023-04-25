На Плановой заработал павильон, в котором мэрия не разрешала открывать магазины

Об открытии корреспонденту НГС сообщили местные жители, которые прислали в редакцию фото с вывеской «Мы открылись».

Это здание возвели еще в 2022 году с разрешением использовать его только под общепит. Зона этого земельного участка — Р-2 — не предполагает строительства магазина. Ранее в мэрии объясняли журналисту, что не давали разрешения на появление в этом строении магазинов. Однако по телефону, который был указан на рекламном баннере, объясняли, что ищут арендаторов среди торговцев.

