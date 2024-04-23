НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Новосибирске

Погода

облачно, без осадков

ощущается как -5

6 м/c,

сев.

 751мм 85%
Подробнее
5 Пробки
USD 93,25
EUR 99,36
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Владельцев пескобазы выселяют с берега Оби

Голосуем на Народной премии
Орда наступает
Идет жара — куда бежать
Тусовка под хиты 90-х
Антисанитария в больнице
Чему учит Марк Бартон
Всё об империи NL
Когда откроют «Спортивную»
НГС в Telegram
Город «Вижу, что площадь Труда убирают, но этого недостаточно»: власти приказали строителям почистить Новосибирск

«Вижу, что площадь Труда убирают, но этого недостаточно»: власти приказали строителям почистить Новосибирск

27 апреля в городе пройдет субботник

292
5 комментариев
На городской субботник, считает Олег Клемешов должны выйти как крупные компании, так и мелкие

Врио мэра Новосибирска Олег Клемешов приказал подрядчикам прибраться на строительных площадках и почистить дороги там, где компании ведут работы. Об этом он заявил во время аппаратного совещания 23 апреля.

Олег Клемешов приказал привлечь к городскому субботнику, который пройдет 27 апреля, не только крупные компании, но и мелкие. В частности, он заявил, что необходимо помыть ларьки, убрать дороги и внутриквартальные территории. Около домов уборкой должны заниматься сотрудники управляющей компании, отметил Клемешов, особенное внимание стоит обратить на контейнерные площадки.

— Должны выйти и прибрать вокруг себя. Практически весь мусор на внутренних кварталах из-за контейнерных площадок: ветер дунул, вот и мусор, — объяснил Олег Клемешов. — Подрядчики должны выйти на свои объекты и убрать их. Это и зона строительства четвертого моста, я вижу, что они начали убирать площадь Труда, но этого пока недостаточно.

По словам врио мэра, все подрядчики должны выйти на уборку либо 27 апреля, либо раньше, сотрудникам необходимо осмотреть обочины, лотковые части и прибрать их.

Ранее новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, которые вступит в должность 26 апреля, назвал одной из своих первоочередных задач — очистка города от пыли и грязи. Он отметил, что ситуация в нашем городе хуже, чем в других.

ПО ТЕМЕ
Пыль Грязь Субботник Подрядчик Уборка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Город лени и апатии: как новогодние гирлянды на год вырывают Новосибирск из реальности — колонка юриста НГС
Александр Щипанов
Юрист
Мнение
«На скорости выдувает последние мозги»: мнение самокатчика о повсеместной ненависти и стереотипах
Виталий Гущинский
корреспондент
Мнение
Гастрономический хвост: как Новосибирск исчез с ресторанной карты России — грустная колонка
Стас Соколов
Эксперт
Рекомендуем
Знакомства

Сергей,  40

Mr.Rebus,  52

Александр,  62

Любовь,  63

Владимир,  27

Lera,  25

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Окна для дачи

2 500 ₽

Адвокат по уголовным делам

3 000 ₽

Добавить объявление