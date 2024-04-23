«Вижу, что площадь Труда убирают, но этого недостаточно»: власти приказали строителям почистить Новосибирск

На городской субботник, считает Олег Клемешов должны выйти как крупные компании, так и мелкие Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Врио мэра Новосибирска Олег Клемешов приказал подрядчикам прибраться на строительных площадках и почистить дороги там, где компании ведут работы. Об этом он заявил во время аппаратного совещания 23 апреля.

Олег Клемешов приказал привлечь к городскому субботнику, который пройдет 27 апреля, не только крупные компании, но и мелкие. В частности, он заявил, что необходимо помыть ларьки, убрать дороги и внутриквартальные территории. Около домов уборкой должны заниматься сотрудники управляющей компании, отметил Клемешов, особенное внимание стоит обратить на контейнерные площадки.

— Должны выйти и прибрать вокруг себя. Практически весь мусор на внутренних кварталах из-за контейнерных площадок: ветер дунул, вот и мусор, — объяснил Олег Клемешов. — Подрядчики должны выйти на свои объекты и убрать их. Это и зона строительства четвертого моста, я вижу, что они начали убирать площадь Труда, но этого пока недостаточно.

По словам врио мэра, все подрядчики должны выйти на уборку либо 27 апреля, либо раньше, сотрудникам необходимо осмотреть обочины, лотковые части и прибрать их.