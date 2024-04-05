НГС раздает бесплатные тейбл-тенты для участников номинации «Гастропространство года»

Забрать бесплатные тейбл-тенты участники могут с 9:00 до 18:00 по будням в редакции НГС на 6 этаже здания Ленина, 12. Приходите и агитируйте своих посетителей проголосовать за вас на «Народной премии НГС». Всего редакция насчитала в Новосибирске не меньше 15 проектов, которые можно считать гастропространствами, так что выбрать есть из чего.