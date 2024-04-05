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НГС раздает бесплатные тейбл-тенты для участников номинации «Гастропространство года»

Приходите в редакцию и агитируйте голосовать своих посетителей на «Народной премии»

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Так выглядят тейбл-тенты

НГС подготовил бесплатные тейбл-тенты для участников новой номинации »Гастропространство года». Голосование за лучший проет пройдет в Новосибирске впервые.

Забрать бесплатные тейбл-тенты участники могут с 9:00 до 18:00 по будням в редакции НГС на 6 этаже здания Ленина, 12. Приходите и агитируйте своих посетителей проголосовать за вас на «Народной премии НГС». Всего редакция насчитала в Новосибирске не меньше 15 проектов, которые можно считать гастропространствами, так что выбрать есть из чего.

Если вам нравятся такие места и вы можете назвать ваше любимое, расскажите о нём нам и, возможно, именно оно станет победителем или войдёт десятку лучших.

Тенты можно установить в любом месте в вашем гастропространстве

Новая номинация — «Гастропространство года» появилась у премии впервые в этом году. Участвовать могут проекты, где заведения разных владельцев имеют общий зал.

Гастропространства могут выглядеть по-разному. Наиболее привычная форма — это обычный фудкорт в торговом комплексе. Однако, в последние годы в Новосибирске появились и барные и ресторанные дворики, работающие по такому же принципу: одна компания посетителей может заказать напитки или еду в разных заведениях, но сесть за один стол.

Самой новой для Новосибирска формой гастропространств стали проекты, где собраны прежде всего заведения разных национальных кухонь. Нередко владельцы там сами готовят еду и общаются с посетителями. Кроме еды такие пространства предлагают часто выступления музыкантов и какие-то другие развлечения.

Этап выдвижения претендентов идет до 17 апреля, после начнется голосование, победителей в 10 номинациях мы объявим на торжественной церемонии 22 мая 2024 года. Все о Народной премии НГС можно узнать в нашем сюжете.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
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