Владельцам «Универсама» и гостиницы «Центральная» предложили разработать общую концепцию по застройке улицы Ленина

— Не раз поднимался вопрос о высотном регламенте для исторического центра, но сегодня этот документ так и не разработан, — отметила архитектор Марина Дерябина, одна из подписантов предложения, которое направили в Совет депутатов, мэрию и в региональное правительство. — Не раз обсуждалась тема внесения улицы в реестр ОКН, сегодня у нее никакого статуса нет. Инициативная группа подала документы, они сейчас находятся на рассмотрении в Госинспекции.



Член комиссии и главный архитектор города Александр Ложкин отметил, что согласен с предложениями. Часть из них — например, высотный регламент и требования в архитектурно-градостроительному облику зданий — сегодня находятся в работе у подразделений мэрии. Но он также обратил внимание, что часть предложений нереализуема.

