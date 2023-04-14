Владельцам «Универсама» и гостиницы «Центральная» предложили разработать общую концепцию по застройке улицы Ленина

Группа архитекторов направила новосибирским властям предложения по сохранению застройки центра города — в частности, они предложили разработать единую концепцию развития улицы Ленина.
Предложения рассмотрела комиссия по нормативам Общественного совета по градостроительству. Среди предложений архитекторов, кроме единой концепции для улицы с учетом сложившейся застройки, оказались установление высотного регламента, включение в реестр объектов культурного наследия сложившегося ансамбля улицы Ленина, внедрение конкурсной практики на проектирование новых объектов в центре, резервирование мест в центре «для уникальных городских функций» и изменения в местные нормативы по апартаментам.
— Не раз поднимался вопрос о высотном регламенте для исторического центра, но сегодня этот документ так и не разработан, — отметила архитектор Марина Дерябина, одна из подписантов предложения, которое направили в Совет депутатов, мэрию и в региональное правительство. — Не раз обсуждалась тема внесения улицы в реестр ОКН, сегодня у нее никакого статуса нет. Инициативная группа подала документы, они сейчас находятся на рассмотрении в Госинспекции.
Член комиссии и главный архитектор города Александр Ложкин отметил, что согласен с предложениями. Часть из них — например, высотный регламент и требования в архитектурно-градостроительному облику зданий — сегодня находятся в работе у подразделений мэрии. Но он также обратил внимание, что часть предложений нереализуема.
— Что касается концепции развития улицы Ленина, то нужно понимать, что у нас улица Ленина к развитию особо не предполагается, за исключением площадок «Универсама» и гостиницы «Центральная». Концепцию нам сделать сложно — нет такого правового документа, который позволил бы нам регулировать застройку на частных земельных участках. По Гражданскому и Земельному кодексам это прерогатива собственников земельных участков, — объяснил Александр Ложкин.
То же касается проведения архитектурных конкурсов — инициировать их для частных проектов у властей нет права. Резервировать же частные земли город может только для строительства городской инфраструктуры — транспортной, инженерной и социальной.
Тем не менее участники комиссии отметили, что подготовка некой концепции улицы для будущих проектов необходима — в том числе владельцам участков. Это позволило бы застройщикам снизить риски и действовать в уже одобренных рамках. Алексей Крук, представитель АО «Универсам», из-за концепции реконструкции которого в начале года разгорелся конфликт, заверил, что компания готова к проведению конкурса, если это будет необходимо, и планирует привлекать к проекту московских архитекторов.
— «Универсам» предлагает очень аккуратно подойти к предложению по застройке — с согласованием с градостроительным советом, с комиссиями. И сделать там действительно уникальную, красивую, с ограниченной высотностью — я не спорю — но окупаемую застройку, — сказал Алексей Крук.
Представителей собственника гостиницы «Центральная» (она принадлежит структурам Александра Ракшина, совладельца сети магазинов «Мария-Ра») на заседании комиссии не было.
Комиссия в итоге единогласно рекомендовала предусмотреть требования к высотности зданий в одном из документов, которые сегодня находятся в работе: один разрабатывает «Институт градостроительного планирования», другой — Госинспекция по охране ОКН. Другой рекомендацией стала разработка концепции развития находящихся в частной собственности территорий на улице Ленина.
Если реконструкция «Универсама» — концепция относительно новая, то перестройка гостиницы «Центральная» поставлена на паузу около 10 лет назад — на ее месте предлагали построить современную высотку.
При этом в городе существует пример разработки единой концепции для улицы — такую подготовили для проспекта Маркса в конце 2020 года. До реализации она пока не дошла.