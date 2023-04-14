Власти дали многодетной семье дом, в котором нельзя жить — наказать за это хотят крупного чиновника

Замглавы Краснозерского района Сергея Блинова будут судить за то, что он предоставил многодетной семье дом, непригодный для жизни. Уголовное дело с обвинительным заключением прокуратуры направили в суд.
По версии следствия, в августе прошлого года администрация Краснозерского района купила за счет бюджета дом для многодетной матери, которая нуждалась в жилье. Обвиняемый был председателем приемочной комиссии. Он убедил остальных ее членов в том, что жилье соответствует условиям муниципального контракта.
— Дал им указание подписать акт приемки без проведения необходимой в таких случаях экспертизы. После этого дом был предоставлен женщине и ее детям, — рассказали в прокуратуре.
В декабре 2022 года выяснилось, что жить в доме невозможно, он требует капитального ремонта. Женщина обратилась в администрацию района с заявлением о признании его непригодным для проживания. Ущерб бюджету оценили в 5,7 миллиона рублей.
Уголовное дело направили в Краснозерский районный суд, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.
Сергея Блинова задержали в январе. По информации с официального сайта администрации Краснозерского района, Блинов курировал строительство, коммунальное, дорожное хозяйство и экологию. Мужчину отправили в СИЗО.
В ноябре в Новосибирской области начали судить главу Чановского района. По версии следствия, в мае 2019 года обвиняемый вымогал взятку кирпичами у директора частной фирмы.