Власти дали многодетной семье дом, в котором нельзя жить — наказать за это хотят крупного чиновника

По версии следствия, в августе прошлого года администрация Краснозерского района купила за счет бюджета дом для многодетной матери, которая нуждалась в жилье. Обвиняемый был председателем приемочной комиссии. Он убедил остальных ее членов в том, что жилье соответствует условиям муниципального контракта.