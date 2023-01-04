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Суд избрал меру пресечения замглавы Краснозерского района — его отправили под стражу до конца февраля

Чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями

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Замглавы района заключили под стражу до 28 февраля

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Суд избрал меру пресечения заместителю главы Краснозерского района Сергею Блинову, задержанному накануне по делу о злоупотреблении полномочиями. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, его заключили под стражу до конца февраля.

В сообщении указано, что надзорное ведомство поддержало поступившее в суд ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении чиновника.

— 04.01.2023 суд удовлетворил ходатайство следователя, и. о. главы Краснозерского района избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 дней — до 28.02.2023, — сообщили в ведомстве.

Отметим, о задержании замглавы Краснозерского района Новосибирской области Сергея Блинова стало известно 3 января. По данным следствия, чиновник, занимая должность и. о. главы района, летом прошлого года без экспертизы приобрел дом для передачи малообеспеченной семье. При этом жилье имело дефекты и нуждалось в капитальном ремонте.

В результате дом был передан семье, а уже в декабре собственники жилья обратились в администрацию района с заявлением о признании его непригодным для проживания. Ущерб бюджету района оценили в сумму около 6 миллионов рублей.

Ранее НГС писал про дом в Барабинске, которому ветром снесло стену. Его построили для расселения людей из ветхого жилья.

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