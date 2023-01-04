Суд избрал меру пресечения замглавы Краснозерского района — его отправили под стражу до конца февраля

Суд избрал меру пресечения заместителю главы Краснозерского района Сергею Блинову, задержанному накануне по делу о злоупотреблении полномочиями. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, его заключили под стражу до конца февраля.
В сообщении указано, что надзорное ведомство поддержало поступившее в суд ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении чиновника.
— 04.01.2023 суд удовлетворил ходатайство следователя,
Отметим, о задержании замглавы Краснозерского района Новосибирской области Сергея Блинова стало известно 3 января. По данным следствия, чиновник, занимая должность
В результате дом был передан семье, а уже в декабре собственники жилья обратились в администрацию района с заявлением о признании его непригодным для проживания. Ущерб бюджету района оценили в сумму около 6 миллионов рублей.
Ранее НГС писал про дом в Барабинске, которому ветром снесло стену. Его построили для расселения людей из ветхого жилья.