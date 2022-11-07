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Главу сельсовета в Чановском районе будут судить за взятку кирпичами

Мужчина шантажировал директора частной фирмы

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По версии обвинения, чиновник получил 100 кирпичей и печную дверь

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Прокуратура Чановского района утвердила обвинительное заключение по делу 58-летнего главы Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района. Его обвиняют в получении взятки.

По версии следствия, в мае 2019 года обвиняемый вымогал взятку у директора частной фирмы. Мужчина якобы угрожал ему проблемами при приемке работ по муниципальному контракту.

— В качестве взятки он получил имущество на общую сумму более 44 тыс. рублей (100 кирпичей из талькохлорита и печную дверь «Лион»), — уточнили в прокуратуре Новосибирской области.

В начале следствия обвиняемый написал явку с повинной, но позже отказался от нее и не признал вину.

Уголовное дело направят в Чановский районный суд.

В декабре 2021 года Дзержинский районный суд вынес приговор двум полицейским за взятки. Один из них попался на том, что среди прочего получил от торговца 84 пачки быстрорастворимой лапши «Роллтон».

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