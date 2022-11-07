Главу сельсовета в Чановском районе будут судить за взятку кирпичами
Мужчина шантажировал директора частной фирмы
Прокуратура Чановского района утвердила обвинительное заключение по делу
По версии следствия, в мае 2019 года обвиняемый вымогал взятку у директора частной фирмы. Мужчина якобы угрожал ему проблемами при приемке работ по муниципальному контракту.
— В качестве взятки он получил имущество на общую сумму более 44 тыс. рублей (100 кирпичей из талькохлорита и печную дверь «Лион»), — уточнили в прокуратуре Новосибирской области.
В начале следствия обвиняемый написал явку с повинной, но позже отказался от нее и не признал вину.
Уголовное дело направят в Чановский районный суд.
В декабре 2021 года Дзержинский районный суд вынес приговор двум полицейским за взятки. Один из них попался на том, что среди прочего получил от торговца 84 пачки быстрорастворимой лапши «Роллтон».