В центре Новосибирска нашлась необычная комиссионка — смотрим на посуду XIX века и аксессуары 50-х годов

— Верхняя часть у них сделана из тонкой полупрозрачной ткани, чтобы гусарам подавать руку для поцелуя, — поясняет Светлана Мальцева. По нынешним инфекционным временам весьма практично.

На салфетках вышита монограмма бывшей владелицы. Делала это девушка в те времена сама. Происхождение не просто не препятствовало этому, а даже требовало наличия подобных умений — наряду со знанием этикета, иностранных языков и прочих навыков, отличавших благородных девиц.