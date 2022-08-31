«Этнопарка больше нет — его разорили и уничтожили»: предприниматель устал бороться с мэрией и уходит из Заельцовского парка

Фактически мы снесли Этнопарк и построили его заново на новом месте, хотя практически там же. Это нам обошлось примерно в 250 тысяч рублей затрат и упущенной прибыли, а был разгар летнего сезона. Просто деньги на ветер. На старом месте никакого музея русской культуры и усадьбы так и не появилось.



На новом месте мы построили музей еще лучше, чем был. Даже Чайная юрта стала гораздо больше. В этот раз мы привезли юрту из Монголии, и эта самая большая настоящая войлочная юрта степняков-кочевников (Тува, Бурятия). Отапливалась она печкой на дровах. У нас вообще всё всегда было по-настоящему.



Вскоре Владимир Козырев покинул свой пост и возглавил Центральный парк, где продолжил политику эффективного менеджера. Дальше он уволился и, по слухам, покинул Россию.



В 2017 в Заельцовский парк приходит новый директор, уже третий по счету. Наконец-то от Этнопарка отстали и дали возможность нормально работать, спустя почти 5 лет после открытия. Тем более у муниципалитета появился свой проект — фестиваль исторической реконструкции «Княжий двор», с рыцарями и зрелищными боями в доспехах. А на пустыре в 100 метрах от Этнопарка началось строительство «Заельцовского острога» — реконструкции острога времен освоения Сибири русскими казаками. Построили одну башню, три метра стены и избу приказчика. Сейчас этот проект заброшен уже несколько лет.



Никакого особого внимания к Этнопарку со стороны нового директора не наблюдалось. Мы просто оставались обычными арендаторами на общих условиях. На контрасте с Козыревым такое положение показалось праздником. Музей, наконец, начал развиваться, возводя и открывая новые объекты. В 2018 году мы даже стали победителями года в 2ГИС за самое больше количество положительных отзывов и поисковых запросов среди музеев и театров, опередив даже Краеведческий музей и оперный театр. Гости города, приезжающие в Новосибирск, чаще всего из достопримечательностей искали нас.



Но постепенно стала наблюдаться закономерность — чем больше у нас экспонатов, тем выше аренда. Всё дело в том, что мы арендовали не территорию в парке, а сами объекты, на ней расположенные. Схема, реализованная еще Козыревым. То есть предприниматель возводит объект и передает его парку в «безвозмездное пользование» на условиях последующей аренды этого объекта. Эта проблема обсуждалась с Дарьей Нарыжниковой (представитель дирекции Заельцовского парка. — Прим. ред.) много раз.