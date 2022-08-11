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Проблема

«Пал жертвой капремонта»: жители похоронили свой дом на Вертковской — мы узнали почему

На фасаде дома появилась мемориальная табличка — на его капремонт уже потратили миллионы

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«Мемориальная» табличка

«Мемориальная» табличка

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Жители жилого дома на Вертковской, 22 повесили на его фасад табличку, пародирующую мемориальные доски. На ней указаны «годы жизни» дома, а в качестве причины его «смерти» указан капитальный ремонт. Корреспондент НГС поговорил с одной из жертв этого ремонта.

Трехэтажный дом на Вертковской был построен в 1950 году из шлакобетона. В то время это было огромным шагом вперед, поскольку значительная часть жителей города ютилась и вовсе в деревянных времянках (часть из которых стоят до сих пор). По-хорошему на месте этих строений уже можно было возвести что-то более качественное, но пока жителям приходится обходиться капитальным ремонтом. Именно такой ремонт и стал причиной появления на доме саркастической таблички.

Дом действительно выглядит недавно отремонтированным

Дом действительно выглядит недавно отремонтированным

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Как рассказала жительница дома, проблемы начались еще в прошлом году, когда во время ремонта строители сняли кровлю и не успели поставить новую до первого сильного дождя. Тогда, по ее словам, затопило все три квартиры на третьем этаже (в том числе и ее). Жители потребовали управляющую компанию ускорить ремонт, он был завершен, но проблемы на этом не закончились.

С момента окончания ремонта не прошло и года

С момента окончания ремонта не прошло и года

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В начале июля этого года третий этаж вновь затопило. Есть у жителей и другие претензии к качеству ремонта. Жительница дома, с которой пообщался корреспондент НГС, говорит, что табличку повесила семья со второго этажа, которая сейчас судится с управляющей компанией.

Больше всего жители жалуются на протекающую крышу

Больше всего жители жалуются на протекающую крышу

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Дом действительно производит двойственное впечатление. С одной стороны, видно, что на его стены совсем недавно нанесли новую штукатурку. Но при этом местами она уже облупилась, под карнизом видны разводы, а кое-где и вовсе выступают кирпичи шлакобетона. Хотя нельзя сказать, чтобы внешне этот дом как-то выделялся на общем фоне. Поблизости можно найти строения этой же серии, которые выглядят хуже.

Суда по паспорту объекта на стене дома, заказчиком ремонтных работ выступил Фонд модернизации и развития муниципального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области. В Фонде сообщили, что о проблеме дома на Вертковской, 22 знают, но отметили, что ремонт еще не завершен.

— Работы идут второй год, из-за ковида сменилось несколько бригад, люди болели целыми коллективами. Плюс подорожали материалы. Но сейчас уже работы выполнены на 80%. Что касается ущерба от протечек, то его возмещать будет подрядная организация, — сообщили в Фонде.

Производителем работ указан некто Михаил Смолин. Дозвониться до подрядчика не удалось: его телефон, указанный на паспорте объекта, был отключен или находился вне зоны действия.

Последний аукцион на капремонт фасада дома не состоялся — в нем никто не захотел участвовать

Последний аукцион на капремонт фасада дома не состоялся — в нем никто не захотел участвовать

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За последние два года поиск подрядчиков на ремонт дома на Вертковской, 22 объявляли несколько раз, часть из них — в компании с другими домами этой части города. В 2020 году, согласно сервису «Контур.Закупки», в доме должны были оценить техническое состояние водоотведения, систем горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, а также проверить крышу и подвал (общая сумма закупки вместе с рядом работ еще в трех домах составила 997,3 тысячи рублей, контракт заключили с компанией «Стройгарант»).

В 2021 году контракт на ремонт перечисленного общего имущества в доме выиграла компания «Удинское» — его сумма составила 13,6 миллиона рублей. Тогда же проектная компания «Градопроект» получила контракт на оценку и проектирование ремонта фасада дома (сумма вместе с работами еще в четырех домах составила 721,3 тысячи рублей).

В июле этого года Фонд модернизации ЖКХ искал подрядчика на ремонт фасада дома на Вертковской, 22, но не получил ни одной заявки. Стоимость работ (почему-то вместе с капитальным ремонтом систем водоотведения еще четырех домов на улице Титова) оценили в 9,6 миллиона рублей.

Проблемы с тем, как расходуются деньги, выделенные на содержание и ремонт домов, возникают регулярно. Так, в жилом комплексе на Зорге, 94 весной жители приняли решение сменить УК, но она отказалась это сделать.

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КапремонтТелецентр
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