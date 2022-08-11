«Пал жертвой капремонта»: жители похоронили свой дом на Вертковской — мы узнали почему

Жители жилого дома на Вертковской, 22 повесили на его фасад табличку, пародирующую мемориальные доски. На ней указаны «годы жизни» дома, а в качестве причины его «смерти» указан капитальный ремонт. Корреспондент НГС поговорил с одной из жертв этого ремонта.
Трехэтажный дом на Вертковской был построен в 1950 году из шлакобетона. В то время это было огромным шагом вперед, поскольку значительная часть жителей города ютилась и вовсе в деревянных времянках (часть из которых стоят до сих пор). По-хорошему на месте этих строений уже можно было возвести что-то более качественное, но пока жителям приходится обходиться капитальным ремонтом. Именно такой ремонт и стал причиной появления на доме саркастической таблички.
Как рассказала жительница дома, проблемы начались еще в прошлом году, когда во время ремонта строители сняли кровлю и не успели поставить новую до первого сильного дождя. Тогда, по ее словам, затопило все три квартиры на третьем этаже (в том числе и ее). Жители потребовали управляющую компанию ускорить ремонт, он был завершен, но проблемы на этом не закончились.
В начале июля этого года третий этаж вновь затопило. Есть у жителей и другие претензии к качеству ремонта. Жительница дома, с которой пообщался корреспондент НГС, говорит, что табличку повесила семья со второго этажа, которая сейчас судится с управляющей компанией.
Дом действительно производит двойственное впечатление. С одной стороны, видно, что на его стены совсем недавно нанесли новую штукатурку. Но при этом местами она уже облупилась, под карнизом видны разводы, а кое-где и вовсе выступают кирпичи шлакобетона. Хотя нельзя сказать, чтобы внешне этот дом как-то выделялся на общем фоне. Поблизости можно найти строения этой же серии, которые выглядят хуже.
Суда по паспорту объекта на стене дома, заказчиком ремонтных работ выступил Фонд модернизации и развития муниципального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области. В Фонде сообщили, что о проблеме дома на Вертковской, 22 знают, но отметили, что ремонт еще не завершен.
— Работы идут второй год, из-за ковида сменилось несколько бригад, люди болели целыми коллективами. Плюс подорожали материалы. Но сейчас уже работы выполнены на 80%. Что касается ущерба от протечек, то его возмещать будет подрядная организация, — сообщили в Фонде.
Производителем работ указан некто Михаил Смолин. Дозвониться до подрядчика не удалось: его телефон, указанный на паспорте объекта, был отключен или находился вне зоны действия.
За последние два года поиск подрядчиков на ремонт дома на Вертковской, 22 объявляли несколько раз, часть из них — в компании с другими домами этой части города. В 2020 году, согласно сервису «Контур.Закупки», в доме должны были оценить техническое состояние водоотведения, систем горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, а также проверить крышу и подвал (общая сумма закупки вместе с рядом работ еще в трех домах составила 997,3 тысячи рублей, контракт заключили с компанией «Стройгарант»).
В 2021 году контракт на ремонт перечисленного общего имущества в доме выиграла компания «Удинское» — его сумма составила 13,6 миллиона рублей. Тогда же проектная компания «Градопроект» получила контракт на оценку и проектирование ремонта фасада дома (сумма вместе с работами еще в четырех домах составила 721,3 тысячи рублей).
В июле этого года Фонд модернизации ЖКХ искал подрядчика на ремонт фасада дома на Вертковской, 22, но не получил ни одной заявки. Стоимость работ (почему-то вместе с капитальным ремонтом систем водоотведения еще четырех домов на улице Титова) оценили в 9,6 миллиона рублей.
Проблемы с тем, как расходуются деньги, выделенные на содержание и ремонт домов, возникают регулярно. Так, в жилом комплексе на Зорге, 94 весной жители приняли решение сменить УК, но она отказалась это сделать.