«Пал жертвой капремонта»: жители похоронили свой дом на Вертковской — мы узнали почему

Жители жилого дома на Вертковской, 22 повесили на его фасад табличку, пародирующую мемориальные доски. На ней указаны «годы жизни» дома, а в качестве причины его «смерти» указан капитальный ремонт. Корреспондент НГС поговорил с одной из жертв этого ремонта.

Трехэтажный дом на Вертковской был построен в 1950 году из шлакобетона. В то время это было огромным шагом вперед, поскольку значительная часть жителей города ютилась и вовсе в деревянных времянках (часть из которых стоят до сих пор). По-хорошему на месте этих строений уже можно было возвести что-то более качественное, но пока жителям приходится обходиться капитальным ремонтом. Именно такой ремонт и стал причиной появления на доме саркастической таблички.

