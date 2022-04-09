Ругань, потасовки и агитлитература: в новосибирской многоэтажке развернулась война из-за смены УК

Настоящая драма разыгралась в доме на Зорге, 94 в Новосибирске. Решением общего собрания жильцы отказались от услуг управляющей компании в пользу самоуправления, но она отказалась уходить и начала судебные процессы. В итоге собственники разделились на два лагеря — за и против УК, и начались скандалы, ругань и потасовки. С противоборствующими сторонами пообщался корреспондент НГС.



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О том, что побудило жильцов многоэтажки отказаться от своей управляющей компании, НГС рассказала одна из них.

