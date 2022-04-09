Ругань, потасовки и агитлитература: в новосибирской многоэтажке развернулась война из-за смены УК

Настоящая драма разыгралась в доме на Зорге, 94 в Новосибирске. Решением общего собрания жильцы отказались от услуг управляющей компании в пользу самоуправления, но она отказалась уходить и начала судебные процессы. В итоге собственники разделились на два лагеря — за и против УК, и начались скандалы, ругань и потасовки. С противоборствующими сторонами пообщался корреспондент НГС.
Голосуй — не голосуй
О том, что побудило жильцов многоэтажки отказаться от своей управляющей компании, НГС рассказала одна из них.
— Дело с одной стороны в мелочах, а с другой стороны — совсем нет. Мы любим наш дом и двор, хотим, чтобы всё было красиво. Но помощи от УК не получаем: не дают даже доступ к крану с водой для полива елочек во дворе: носили ведрами из квартир. У нас который год течет кровля, мы голосовали за ее ремонт, однако «СервисДом» пропихивала своего подрядчика, у которого услуги дороже остальных в 2–3 раза. Мы находили других, но получали отказ: кровля до сих пор течет, — перечисляет Наталья, попросив не называть ее фамилию: страсти между соседями слишком накалились.
Идею сменить управляющую компанию предложила бывший председатель совета дома Татьяна Борисова. Жители характеризуют ее как активную женщину, которая деятельно радеет за благоустройство дома и придомовой территории (по крайней мере, так говорят о ней сторонники смены УК). Борисова стояла у истоков создания товарищества собственников недвижимости «Зорге 94», которое должно заняться управлением домом. Сама она уже больше года не имеет квартиры здесь.
29 марта собрание собственников решило сменить управляющую компанию, что подтвердило голосование. Спустя год Государственная жилищная инспекция издала приказ об исключении из реестра сведений об обслуживании «СервисДомом» Зорге, 94.
Однако управляющая компания не собирается уходить, а столкновения между участниками конфликта из перепалок перерастают в потасовки.
Другая правда
В УК «СервисДом» не согласны с решением собственников о смене управляющей компании.
УК «СервисДом» (ранее УК «Затулинская») принадлежит Геннадию Демидову и Алле Клименко. Директор — Галина Макарова. Обслуживает 12 домов в Новосибирске на ул. Троллейной,
— Мы это решение обжаловали в суде. В ходе рассмотрения нашего иска часть бюллетеней голосования были признаны недействительными. В итоге получается, что сторонников УК больше, чем противников, ведомых Татьяной Борисовой, которая уже больше года не является собственником квартиры в доме, — пояснил НГС юрист УК «СервисДом» Максим Амбурцев.
По данным представителя УК, сейчас решение суда о смене управляющей компании оспаривается в кассации, заседание назначено на 17 мая. Параллельно обжалуется и приказ ГЖИ в арбитраже НСО, рассмотрение этого дела еще не началось.
— На сегодняшний день обслуживание дома фактически осуществляет управляющая компания: наши дворники, уборщица, электрики и прочее. Тем временем мы всеми доступными способами пытаемся оспорить незаконные решения части жильцов, которые не представляют собой большинство. При этом истцами являются лояльные нам собственники, — добавил юрист «СервисДома».
Что происходит сейчас
Тяжбы по оспариванию решений собственников и приказов ГЖИ могут тянуться годами. Меж тем страсти на Зорге, 94 накаляются с каждым днем. Люди не совсем понимают, кто сейчас должен рулить, точнее, их мнения диаметрально противоположны. Попытки коммуникации по существу злободневных вопросов происходят, мягко говоря, на повышенных тонах и упираются в стену взаимного недопонимания.
— Действия руководства ТСН крайне непрозрачны. Сама Борисова ведет себя по-хамски, сплетни собирает всякие. Уже несколько дней у нас полиция из дома не выходит: то они вызывают, то мы. Недавно мы пытались провести альтернативное голосование, собирали подписи для этого. На нас напали какие-то мужчины, отобрали подписные листы. Мне угрожали, я несколько дней сижу на успокоительных, последние события вызывают у меня дрожь, — рассказывает сторонница УК «СервисДом» (собственник одной из квартир). Женщина тоже просит не называть ее данные, переживает за свою безопасность.
На минувшей неделе в одном из подъездов дома несколько дней не работал лифт: представители УК и ТСН не могли поделить ключи от лифтовой шахты.
В марте НГС рассказывал, как бывший детдомовец превратил жизнь соседей в ад. Мужчина отпилил батарею, выломал дверь и окна, а в самой квартире завелись насекомые. Но его оттуда не выселяют.