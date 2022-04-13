На ЛДС начали монтировать многослойную кровлю — что сейчас происходит на площадке
Стилобат расположен на выступающей части первого этажа
На новой ледовой арене начали монтировать эксплуатируемую инверсионную кровлю — стилобат по периметру здания, расположенного на выступающей части первого этажа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. Такая кровля состоит из нескольких слоев: гидроизоляции, теплоизоляции, пароизоляции и кровельного покрытия. Пока строители занимаются утеплением.
Уточняется, что основной блок кровельных работ, в рамках которого закрыли тепловой контур, выполнен в конце февраля. Это позволило запустить отопление и приступить к отделочным работам и обустройству инверсионной кровли.
Сейчас продолжается заливка технологической плиты основной ледовой арены, затем придет очередь утепления и монтажа труб хладоснабжения ледового поля. Также прокладывают наружные сети связи, внутренние инженерные коммуникации. Строители приступили к остеклению входных зон.
Также площадку освобождают от материалов и строительных вагончиков, завозят песок для отсыпки.
Ледовую арену строят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Шестиэтажный комплекс ледовой арены общей площадью 55 тысяч
В начале апреля гендиректор хоккейной команды «Сибирь» заявил о переносе срока сдачи ЛДС. Но правительство опровергло эту информацию. Однако несмотря на то, что график строительства остается неизменным, есть некоторые нюансы.