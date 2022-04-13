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На ЛДС начали монтировать многослойную кровлю — что сейчас происходит на площадке

Стилобат расположен на выступающей части первого этажа

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Основной блок кровельных работ, в рамках которого закрыли тепловой контур, выполнили в конце февраля

Основной блок кровельных работ, в рамках которого закрыли тепловой контур, выполнили в конце февраля

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На новой ледовой арене начали монтировать эксплуатируемую инверсионную кровлю — стилобат по периметру здания, расположенного на выступающей части первого этажа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. Такая кровля состоит из нескольких слоев: гидроизоляции, теплоизоляции, пароизоляции и кровельного покрытия. Пока строители занимаются утеплением.

Уточняется, что основной блок кровельных работ, в рамках которого закрыли тепловой контур, выполнен в конце февраля. Это позволило запустить отопление и приступить к отделочным работам и обустройству инверсионной кровли.

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Сейчас продолжается заливка технологической плиты основной ледовой арены, затем придет очередь утепления и монтажа труб хладоснабжения ледового поля. Также прокладывают наружные сети связи, внутренние инженерные коммуникации. Строители приступили к остеклению входных зон.

Генеральной подрядной организацией выступает ООО «ЭлинАльфа»

Генеральной подрядной организацией выступает ООО «ЭлинАльфа»

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Также площадку освобождают от материалов и строительных вагончиков, завозят песок для отсыпки.

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Ледовую арену строят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Шестиэтажный комплекс ледовой арены общей площадью 55 тысяч кв. м будет включать в себя основную арену на 10,5 тысячи зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будет спортивный, тренажерный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения.

В начале апреля гендиректор хоккейной команды «Сибирь» заявил о переносе срока сдачи ЛДС. Но правительство опровергло эту информацию. Однако несмотря на то, что график строительства остается неизменным, есть некоторые нюансы.

ЛДСстройка
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
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