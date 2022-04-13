На ЛДС начали монтировать многослойную кровлю — что сейчас происходит на площадке

На новой ледовой арене начали монтировать эксплуатируемую инверсионную кровлю — стилобат по периметру здания, расположенного на выступающей части первого этажа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. Такая кровля состоит из нескольких слоев: гидроизоляции, теплоизоляции, пароизоляции и кровельного покрытия. Пока строители занимаются утеплением.

Уточняется, что основной блок кровельных работ, в рамках которого закрыли тепловой контур, выполнен в конце февраля. Это позволило запустить отопление и приступить к отделочным работам и обустройству инверсионной кровли.