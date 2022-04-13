Двор на Станиславского покрылся глубокими ямами — они ведут в аварийные погреба
Управляющая компания собирается их засыпать
В Новосибирске во дворе домов Станиславского, 32 и 34 после схода снега появились ямы на месте погребов. Самый большой провал появился рядом с частным домом и сломал часть подъездной дорожки. Рядом с ним еще три–четыре небольшие по диаметру, но глубокие ямы.
Корреспонденты НГС побывали во дворе домов. Провалы появились рядом с детской площадкой. При этом передвигаться по двору опасно, так как вокруг торчат крышки от погребов, землю с которых не смыло водой. Самая большая яма обнесена лентой, но пройти ограждение никак не мешает. На дне ямы можно увидеть металл и мусор.
Местный житель Данил говорит, что ямы появились на прошлой неделе.
— Снег сошел, и там просто ямы. Там, где дом частный, яма глубиной метра 2–2,5, — отметил Данил.
По данным сайта «Реформа ЖКХ», управляющей компанией домов Станиславского, 32, 34 является «МКС-Новосибирск». По информации исполнительного директора компании Ивана Волкова, эти погреба незаконны, и их владельцев сложно найти.
— Погреба там находятся незаконно, и за ними никто не смотрит. Они подлежат засыпанию. Их состояние аварийное и представляет угрозу. Понятно, что во время паводка все проблемы выплывают наружу, и что-то там завалилось — вполне закономерная вещь. Ее засыпать надо. Будем собирать жителей. Обсуждать с ними, чтобы после схода снега, через неделю–две, засыпать эти погреба, — рассказал НГС Иван Волков.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска по ситуации.
«МКС-Новосибирск», согласно информации на официальном сайте компании, управляет 659 домами в Новосибирске и области — это около 2 миллионов квадратных метров жилья. По данным «Контур.Фокуса», компания является учредителем, в частности, управляющих компаний «ЖКХ-Гарант» и «Дзержинец». Согласно отчетности за 2020 год, компания заработала 591 миллион рублей, чистая прибыль составила 11,3 миллиона. Часть прибыли «МКС-Новосибирск» получает от госконтрактов — в общей сложности с ней было заключено 305 контрактов на 37 миллионов рублей.
По новосибирским чатам разошлось видео с улицы Степной, где трактор угодил в яму, глубина которой достигает около метра. В ГИБДД подтвердили факт ДТП, а авторедактор НГС лично проверил, как сейчас обстоят дела на перекрестке со Степной.