Двор на Станиславского покрылся глубокими ямами — они ведут в аварийные погреба

В Новосибирске во дворе домов Станиславского, 32 и 34 после схода снега появились ямы на месте погребов. Самый большой провал появился рядом с частным домом и сломал часть подъездной дорожки. Рядом с ним еще три–четыре небольшие по диаметру, но глубокие ямы.

Корреспонденты НГС побывали во дворе домов. Провалы появились рядом с детской площадкой. При этом передвигаться по двору опасно, так как вокруг торчат крышки от погребов, землю с которых не смыло водой. Самая большая яма обнесена лентой, но пройти ограждение никак не мешает. На дне ямы можно увидеть металл и мусор.