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Двор на Станиславского покрылся глубокими ямами — они ведут в аварийные погреба

Управляющая компания собирается их засыпать

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Ямы появились на прошлой неделе

Ямы появились на прошлой неделе

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В Новосибирске во дворе домов Станиславского, 32 и 34 после схода снега появились ямы на месте погребов. Самый большой провал появился рядом с частным домом и сломал часть подъездной дорожки. Рядом с ним еще три–четыре небольшие по диаметру, но глубокие ямы.

Корреспонденты НГС побывали во дворе домов. Провалы появились рядом с детской площадкой. При этом передвигаться по двору опасно, так как вокруг торчат крышки от погребов, землю с которых не смыло водой. Самая большая яма обнесена лентой, но пройти ограждение никак не мешает. На дне ямы можно увидеть металл и мусор.

Местный житель Данил говорит, что ямы появились на прошлой неделе.

— Снег сошел, и там просто ямы. Там, где дом частный, яма глубиной метра 2–2,5, — отметил Данил.

Во дворе видно около десятка крышек от погребов

Во дворе видно около десятка крышек от погребов

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Самая большая яма — глубиной 2–2,5 метра

Самая большая яма — глубиной 2–2,5 метра

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По данным сайта «Реформа ЖКХ», управляющей компанией домов Станиславского, 32, 34 является «МКС-Новосибирск». По информации исполнительного директора компании Ивана Волкова, эти погреба незаконны, и их владельцев сложно найти.

— Погреба там находятся незаконно, и за ними никто не смотрит. Они подлежат засыпанию. Их состояние аварийное и представляет угрозу. Понятно, что во время паводка все проблемы выплывают наружу, и что-то там завалилось — вполне закономерная вещь. Ее засыпать надо. Будем собирать жителей. Обсуждать с ними, чтобы после схода снега, через неделю–две, засыпать эти погреба, — рассказал НГС Иван Волков.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска по ситуации.

Ямы появились возле детской площадки

Ямы появились возле детской площадки

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«МКС-Новосибирск», согласно информации на официальном сайте компании, управляет 659 домами в Новосибирске и области — это около 2 миллионов квадратных метров жилья. По данным «Контур.Фокуса», компания является учредителем, в частности, управляющих компаний «ЖКХ-Гарант» и «Дзержинец». Согласно отчетности за 2020 год, компания заработала 591 миллион рублей, чистая прибыль составила 11,3 миллиона. Часть прибыли «МКС-Новосибирск» получает от госконтрактов — в общей сложности с ней было заключено 305 контрактов на 37 миллионов рублей.

По новосибирским чатам разошлось видео с улицы Степной, где трактор угодил в яму, глубина которой достигает около метра. В ГИБДД подтвердили факт ДТП, а авторедактор НГС лично проверил, как сейчас обстоят дела на перекрестке со Степной.

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