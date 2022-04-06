Глубина около метра: трактор лишился колеса в луже на Степной — видео последствий

По новосибирским чатам разошлось видео с улицы Степной, где трактор угодил в яму, глубина которой достигает около метра. В ГИБДД подтвердили факт ДТП, а авторедактор НГС лично проверил, как сейчас обстоят дела на перекрестке со Степной.

На видеозаписи яма не огорожена и полностью залита водой, человек измерят глубину, затем палка полностью проваливается.