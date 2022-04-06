Глубина около метра: трактор лишился колеса в луже на Степной — видео последствий

По новосибирским чатам разошлось видео с улицы Степной, где трактор угодил в яму, глубина которой достигает около метра. В ГИБДД подтвердили факт ДТП, а авторедактор НГС лично проверил, как сейчас обстоят дела на перекрестке со Степной.
На видеозаписи яма не огорожена и полностью залита водой, человек измерят глубину, затем палка полностью проваливается.
Далее в кадре мы видим большой трактор, у которого вырвано заднее колесо после попадания в яму. Место действия — пересечение улиц Степной и Троллейной в Ленинском районе.
— Вот такая история, что говорить про легковые. Жесть, — комментирует голос за кадром.
Авторедактор НГС Дмитрий Косенко во время инспекции дорог левобережья лично заехал на этот объект — яма была уже высушена, раскопана и огорожена. Валялись конструктивные элементы колодца, сам створ колодца был закрыт щитом. Более никаких работ на месте не велось.
В ГИБДД Новосибирска уточнили, что такое ДТП зарегистрировано и перенаправлено сотрудникам дорожного надзора.
НГС отправил обращение в мэрию Новосибирска с вопросами о том, когда образовалась такая крупная яма, о причинах разрушения, почему она была не огорожена и о сроках ремонта. А в ближайшее время читайте об итогах инспекции улиц Станиславского и Титова.
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