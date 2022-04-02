«Вероятность родить такого ребенка не низкая»: мама мальчика с аутизмом — о принятии и «свободных руках»

У меня большая коллекция крутых сумок, купленных за много лет на eBay. Изредка я выгуливаю какую-нибудь одну на торжественное мероприятие или на свидание. Это изредка, а каждый день я хожу с рюкзаком — мне нужны свободные руки. На всякий случай. Мам «из наших» легко опознать рядом с детьми: высокий ребенок, ростом маме уже по плечо, идущий с ней за руку, и непременно рюкзак.



Мне, конечно, кажется, что у меня вполне взрослый сын (ему уже 10), и во многом он довольно самостоятельный. Но я по-прежнему беру его за руку, когда нужно перейти дорогу. И в большом магазине лучше идти за руку. И по людной площади. И когда мы видим собаку, он их боится до дрожи. И когда он волнуется. Когда он очень сильно волнуется, тем более лучше идти за руку. У меня 10-летний очень высокий мальчик, и мы регулярно ходим с ним за руку.

Мне иногда кажется, что дети с аутизмом рождаются у тех, кому не хватит детства обычного человека, чтобы вдоволь набыться мамой. Хотела, чтобы твой ребенок не взрослел так быстро (ах, как быстро растут даже свои дети!) — вот тебе ребенок с аутизмом, он будет немножко ребенком всегда. Или совсем ребенком всегда. И самым страшным твоим страхом будет ПНИ — психоневрологический интернат, куда он отправится, когда тебя не станет. Ну, если ты ничего не придумаешь.

