«Каждый клочок города — для получения прибыли»: на что жалуются полтысячи новосибирцев — опрос НГС

«Город стал хуже», — постоянно пишут нам читатели. По многочисленным комментариям видны основные проблемы Новосибирска, но что именно стало хуже и насколько? Мы постарались выяснить это у наших читателей с помощью развернутого опроса. Чем именно недовольны новосибирцы — результаты в материале.
Всего на опрос об изменениях в Новосибирске ответили 567 новосибирцев. При этом респонденты могли отмечать несколько вариантов ответов в опросе. Некоторые горожане отмечают, что все перечисленные проблемы существовали и раньше, но за последние годы заметно усугубились.
Социальная сфера для новосибирцев оказалась самой проблемной. Мы просмотрели десятки жалоб на работу поликлиник и отсутствие квалифицированных работников. Также было много написано о работе коммунальных служб (кстати, не впервые), частых отключениях горячей воды и отопления, многочисленных раскопках из-за ремонта инженерных сетей. Часто новосибирцы вспоминали и о дорогах в ямах, грязи и пыли.
Мы также попросили читателей назвать конкретные проблемы города, которые за последние 5–10 лет только усугубились. Публикуем самые конструктивные комментарии. Ответить в гугл-форме мог только зарегистрированный пользователь, но при этом мы не собирали никаких личных данных без желания владельца аккаунта.
Дороги и движение
— Колхоз какой-то! Едешь из аэропорта и что ты видишь? Дороги грязные, если какой-то КАМАЗ на встречной полосе наедет на разделительную, то пыль столбом, стоишь в пробке и дышишь этим. Мало того что эти КАМАЗы древние, давно пора их в центр не пускать, они же людей убивают своим выхлопом! Колея на асфальтированных дорогах — это как понимать? Если ямочный ремонт, то так наляпают, как будто промзона, а не главные дороги города. Город может быть лучше, но, наверное, не дождемся.
— Незаконные заборы, шлагбаумы и лягушки в городе, в городе не строятся дороги-дублеры.
— В случае аварий редко вижу сотрудников ГИБДД, так как поставлено на коммерцию — всегда присутствуют комиссары.
— В Красноярске и Кузбассе работа служб ведется по ночам, в Новосибирске же днем, что создает значительные заторы и пробки, ответ один — ночью тариф дороже и подрядчики, которые берутся выполнять работы, не согласны на такой режим. Поэтому тендеры на такие виды услуг изначально объявляются на госзакупках с дневным временем — удобненьким для подрядчика, а не для города и людей. Качество дорожного покрытия в Новосибирске — просто стыдно уже. Выезжаешь только за пределы области (Томск, Кузбасс, Алтай) и вот дорога, которая должна быть, — возьмите лучшие практики этих регионов, если не справляетесь.
Вид и функциональность города
— Общий облик города лишен единого стиля, если посмотреть на панораму города, то виден какой-то винегрет, при том что отдельные новые здания в плане архитектуры заслуживают всяческих похвал — вот еще бы хоть как-то следили, чтобы всё это сочеталось друг с другом. Сам город в зимнее вечернее время выглядит мрачно, не хватает иллюминации, очень мало архитектурной подсветки, даже новогодняя заканчивается буквально за поворотом от площади Ленина — как в этой ситуации получили звание новогодней столицы России на следующий год, непонятно.
— Раньше была особенно грязной и пыльной первая половина лета, сейчас еще и зимой живем в грязи, стало невыносимо. Не работают ливневки, вода течет мимо колодцев, это разрушает асфальт и добавляет грязи городу. Категорически против жидких реагентов, жить еще и всю зиму в грязи невыносимо.
— Проблема в том, что каждый клочок города теперь предназначен для получения прибыли. Если нельзя вставить свечку, то, значит, можно киоск. Если не киоск, то рекламный щит. Если парковка — то платная, если ремонт дороги — то для подряда человеку с правильной фамилией. Могут даже пообещать парк, но только для того, чтобы подороже продавать квартиры с видом на него. Город перестал принадлежать его жителям.
— Сдача первых этажей в многоквартирных домах — это тоже происходит без контроля, арендодатель сдает всем подряд и кому угодно. Устанавливается различное оборудование, которое не совместимо своей работой с жилым домом, постоянные шумы от оборудования.
Застройка
— Пример — район Золотой Нивы: за последние годы кучу новостроек возвели, а школы или детского сада — ни одного. Зато полупустых ТЦ — в избытке, и открываются новые... Постоянно разрытые котлованы посреди города, на которых по полгода не ведется работа. Нет денег у СГК — так начинайте работать, когда деньги появятся, какой смысл делать раскопки и потом дышать этой грязью и пылью?
— Все театры, кроме одного, находятся в центре города. Площадь Маркса так и осталась барахолкой. На всех остановках необустроенная торговля фруктами. На Оловозаводской продолжают строить высотки, а канализация не модернизируется. Бугринская роща приходит в упадок. Никто не следит, не производится санитарная обработка.
— Позорная архитектура (пример — новый корпус НГУ с золотыми башенками и убогим вентфасадом), не везде на площади Станиславского обновлены фасады зданий.
— Муравейник неприглядных магазинчиков, расположенных на 1-х этажах жилых домов.
Здравоохранение
— Новосибирский Минздрав отчитывается об уникальных операциях. При этом, когда обращается за помощью пенсионер, ему отвечают: «Вы уже пожили, а помощь мы окажем тем, кому не нужно помогать, чей организм большую часть болезни победил самостоятельно».
— Простой пример: поликлиника № 16 разбита по шести адресам. Каково пенсионеру на Котовского, 44 сходить к терапевту, потом на Блюхера сдать анализы, а потом на Пархоменко, 32 пойти к специалисту?
— Численность населения увеличивается, а поликлиник недостаточно. Не хватает персонала по всем направлениям от педиатра, терапевта до узкоспециализированных. Наличие записи к врачам сроком более 3–5–7 дней говорит само за себя. Особенно в моменты срочной необходимости — это катастрофа.
Социальное
— Сады и школы переполнены. Постоянно растет стоимость ЖКУ, при этом качество не повышается, и нам постоянно вешают на уши лапшу, что мы платим мало. Власть идет на поводу «православных активистов», отменяя выступления. Мэрия не реагирует на недовольство жителей (мэр заявляет, что всё прекрасно).
— Исчезли бесплатные дворовые клубы, заброшены даже чудом сохранившиеся дворовые спортивные площадки — детьми никто не занимается.
Культурная сфера
— Упадок в культурной сфере начался с давления на монстрацию и запретов концертов.
— Театры снизили культурный уровень — сплошная пошлятина и погоня за зрителем с низким культурным уровнем, но способным заплатить за представление.
— Сплошной формальный подход. Нет интересных выставок, встреч с известными артистами, художниками, писателями. В выходные и праздничные дни некуда пойти! Проводимые мероприятия никому не интересны, устарели.
Экология
— Хотелось бы, чтобы парки делали более зелеными и приближенными к лесопаркам, все-таки парк — это в первую очередь деревья. Также очень сильно расстроила вырубка замечательной рощи на улице Лебедевского. Там собирались строить жилой комплекс, но в итоге мы уже два года вместо рощи имеем просто огороженный забором пустырь.
— Неужели нельзя обеспечить грузовые машины, везущие мусор, тентами? Он разлетается по дороге, а водителю всё по боку! Люди, живущие у реки и кидающие мусор в нее, как можно мусорить себе под нос и делать вид, что всё нормально?
— В Нарымском сквере массовый выгул собак, весь снег желтый от их мочи, собаки часто без поводков и намордников, с детьми гулять страшно. Был ответ около двух лет назад, что делают единообразные таблички, что выгул собак запрещен. Прошло два года, делают до сих пор.
А конкретные проблемы есть?
— Не могут (будем честны — не пытаются) победить стихийную парковку автомобилей на площади Маркса, точнее около дома Титова, 1 в пределах знаков «Пешеходная зона». На улице Ленина от площади до фактически «Красного факела» постоянно автомобили запаркованы вторым рядом и создают проблемы для проезда. На Вокзальной магистрали со стороны проспекта Димитрова перед Советской машины паркуются уже даже не в два, а в три ряда, оставляя всего лишь одну полосу для проезда.
— Развязка на площади Труда является проблемой уже 20 лет. Решить ее можно легко постройкой дополнительных переездов под/над ж/д путями, но почему-то эта очевидная вещь игнорируется властями и вместо них строится никому не нужный 4-й мост.
— Если нет автомобиля, то перемещаться по городу очень плохо. Внешний вид зданий на некоторых улицах ужасен, особенно улица Мира.
— Отсутствует комфортное состояние пешеходных тротуаров, в частности, для маломобильных граждан. Отсутствует система безопасности дорог в новых ЖК, особенно в тех, которые строятся на местах промзон, в частности, ЖК «Галактика» и ЖК GreenArt.