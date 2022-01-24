«Каждый клочок города — для получения прибыли»: на что жалуются полтысячи новосибирцев — опрос НГС

— Незаконные заборы, шлагбаумы и лягушки в городе, в городе не строятся дороги-дублеры.



— В случае аварий редко вижу сотрудников ГИБДД, так как поставлено на коммерцию — всегда присутствуют комиссары.



— В Красноярске и Кузбассе работа служб ведется по ночам, в Новосибирске же днем, что создает значительные заторы и пробки, ответ один — ночью тариф дороже и подрядчики, которые берутся выполнять работы, не согласны на такой режим. Поэтому тендеры на такие виды услуг изначально объявляются на госзакупках с дневным временем — удобненьким для подрядчика, а не для города и людей. Качество дорожного покрытия в Новосибирске — просто стыдно уже. Выезжаешь только за пределы области (Томск, Кузбасс, Алтай) и вот дорога, которая должна быть, — возьмите лучшие практики этих регионов, если не справляетесь.

Вид и функциональность города

— Общий облик города лишен единого стиля, если посмотреть на панораму города, то виден какой-то винегрет, при том что отдельные новые здания в плане архитектуры заслуживают всяческих похвал — вот еще бы хоть как-то следили, чтобы всё это сочеталось друг с другом. Сам город в зимнее вечернее время выглядит мрачно, не хватает иллюминации, очень мало архитектурной подсветки, даже новогодняя заканчивается буквально за поворотом от площади Ленина — как в этой ситуации получили звание новогодней столицы России на следующий год, непонятно.