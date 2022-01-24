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«Каждый клочок города — для получения прибыли»: на что жалуются полтысячи новосибирцев — опрос НГС

В опросе поучаствовали 567 читателей сайта

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Мы собрали множество жалоб от новосибирцев — есть ли проблемы, которые вам хочется добавить в список?

Мы собрали множество жалоб от новосибирцев — есть ли проблемы, которые вам хочется добавить в список?

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«Город стал хуже», — постоянно пишут нам читатели. По многочисленным комментариям видны основные проблемы Новосибирска, но что именно стало хуже и насколько? Мы постарались выяснить это у наших читателей с помощью развернутого опроса. Чем именно недовольны новосибирцы — результаты в материале.

Всего на опрос об изменениях в Новосибирске ответили 567 новосибирцев. При этом респонденты могли отмечать несколько вариантов ответов в опросе. Некоторые горожане отмечают, что все перечисленные проблемы существовали и раньше, но за последние годы заметно усугубились.

Самой проблемной сферой для новосибирцев оказалась социальная

Самой проблемной сферой для новосибирцев оказалась социальная

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Социальная сфера для новосибирцев оказалась самой проблемной. Мы просмотрели десятки жалоб на работу поликлиник и отсутствие квалифицированных работников. Также было много написано о работе коммунальных служб (кстати, не впервые), частых отключениях горячей воды и отопления, многочисленных раскопках из-за ремонта инженерных сетей. Часто новосибирцы вспоминали и о дорогах в ямах, грязи и пыли.

Больше всего горожан волнует качество и количество дорог

Больше всего горожан волнует качество и количество дорог

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Мы также попросили читателей назвать конкретные проблемы города, которые за последние 5–10 лет только усугубились. Публикуем самые конструктивные комментарии. Ответить в гугл-форме мог только зарегистрированный пользователь, но при этом мы не собирали никаких личных данных без желания владельца аккаунта.

Дороги и движение

— Колхоз какой-то! Едешь из аэропорта и что ты видишь? Дороги грязные, если какой-то КАМАЗ на встречной полосе наедет на разделительную, то пыль столбом, стоишь в пробке и дышишь этим. Мало того что эти КАМАЗы древние, давно пора их в центр не пускать, они же людей убивают своим выхлопом! Колея на асфальтированных дорогах — это как понимать? Если ямочный ремонт, то так наляпают, как будто промзона, а не главные дороги города. Город может быть лучше, но, наверное, не дождемся.

— Незаконные заборы, шлагбаумы и лягушки в городе, в городе не строятся дороги-дублеры.

— В случае аварий редко вижу сотрудников ГИБДД, так как поставлено на коммерцию — всегда присутствуют комиссары.

— В Красноярске и Кузбассе работа служб ведется по ночам, в Новосибирске же днем, что создает значительные заторы и пробки, ответ один — ночью тариф дороже и подрядчики, которые берутся выполнять работы, не согласны на такой режим. Поэтому тендеры на такие виды услуг изначально объявляются на госзакупках с дневным временем — удобненьким для подрядчика, а не для города и людей. Качество дорожного покрытия в Новосибирске — просто стыдно уже. Выезжаешь только за пределы области (Томск, Кузбасс, Алтай) и вот дорога, которая должна быть, — возьмите лучшие практики этих регионов, если не справляетесь.

Вид и функциональность города

— Общий облик города лишен единого стиля, если посмотреть на панораму города, то виден какой-то винегрет, при том что отдельные новые здания в плане архитектуры заслуживают всяческих похвал — вот еще бы хоть как-то следили, чтобы всё это сочеталось друг с другом. Сам город в зимнее вечернее время выглядит мрачно, не хватает иллюминации, очень мало архитектурной подсветки, даже новогодняя заканчивается буквально за поворотом от площади Ленина — как в этой ситуации получили звание новогодней столицы России на следующий год, непонятно.

— Раньше была особенно грязной и пыльной первая половина лета, сейчас еще и зимой живем в грязи, стало невыносимо. Не работают ливневки, вода течет мимо колодцев, это разрушает асфальт и добавляет грязи городу. Категорически против жидких реагентов, жить еще и всю зиму в грязи невыносимо.

— Проблема в том, что каждый клочок города теперь предназначен для получения прибыли. Если нельзя вставить свечку, то, значит, можно киоск. Если не киоск, то рекламный щит. Если парковка — то платная, если ремонт дороги — то для подряда человеку с правильной фамилией. Могут даже пообещать парк, но только для того, чтобы подороже продавать квартиры с видом на него. Город перестал принадлежать его жителям.

— Сдача первых этажей в многоквартирных домах — это тоже происходит без контроля, арендодатель сдает всем подряд и кому угодно. Устанавливается различное оборудование, которое не совместимо своей работой с жилым домом, постоянные шумы от оборудования.

Аляповатые киоски только портят вид города

Аляповатые киоски только портят вид города

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Застройка

— Пример — район Золотой Нивы: за последние годы кучу новостроек возвели, а школы или детского сада — ни одного. Зато полупустых ТЦ — в избытке, и открываются новые... Постоянно разрытые котлованы посреди города, на которых по полгода не ведется работа. Нет денег у СГК — так начинайте работать, когда деньги появятся, какой смысл делать раскопки и потом дышать этой грязью и пылью?

— Все театры, кроме одного, находятся в центре города. Площадь Маркса так и осталась барахолкой. На всех остановках необустроенная торговля фруктами. На Оловозаводской продолжают строить высотки, а канализация не модернизируется. Бугринская роща приходит в упадок. Никто не следит, не производится санитарная обработка.

— Позорная архитектура (пример — новый корпус НГУ с золотыми башенками и убогим вентфасадом), не везде на площади Станиславского обновлены фасады зданий.

— Муравейник неприглядных магазинчиков, расположенных на 1-х этажах жилых домов.

Здравоохранение

— Новосибирский Минздрав отчитывается об уникальных операциях. При этом, когда обращается за помощью пенсионер, ему отвечают: «Вы уже пожили, а помощь мы окажем тем, кому не нужно помогать, чей организм большую часть болезни победил самостоятельно».

— Простой пример: поликлиника № 16 разбита по шести адресам. Каково пенсионеру на Котовского, 44 сходить к терапевту, потом на Блюхера сдать анализы, а потом на Пархоменко, 32 пойти к специалисту?

— Численность населения увеличивается, а поликлиник недостаточно. Не хватает персонала по всем направлениям от педиатра, терапевта до узкоспециализированных. Наличие записи к врачам сроком более 3–5–7 дней говорит само за себя. Особенно в моменты срочной необходимости — это катастрофа.

Очереди в пандемийные годы стали особенно долгими (в допандемийное время тоже)

Очереди в пандемийные годы стали особенно долгими (в допандемийное время тоже)

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Социальное

— Сады и школы переполнены. Постоянно растет стоимость ЖКУ, при этом качество не повышается, и нам постоянно вешают на уши лапшу, что мы платим мало. Власть идет на поводу «православных активистов», отменяя выступления. Мэрия не реагирует на недовольство жителей (мэр заявляет, что всё прекрасно).

— Исчезли бесплатные дворовые клубы, заброшены даже чудом сохранившиеся дворовые спортивные площадки — детьми никто не занимается.

Культурная сфера

— Упадок в культурной сфере начался с давления на монстрацию и запретов концертов.

— Театры снизили культурный уровень — сплошная пошлятина и погоня за зрителем с низким культурным уровнем, но способным заплатить за представление.

— Сплошной формальный подход. Нет интересных выставок, встреч с известными артистами, художниками, писателями. В выходные и праздничные дни некуда пойти! Проводимые мероприятия никому не интересны, устарели.

Экология

— Хотелось бы, чтобы парки делали более зелеными и приближенными к лесопаркам, все-таки парк — это в первую очередь деревья. Также очень сильно расстроила вырубка замечательной рощи на улице Лебедевского. Там собирались строить жилой комплекс, но в итоге мы уже два года вместо рощи имеем просто огороженный забором пустырь.

— Неужели нельзя обеспечить грузовые машины, везущие мусор, тентами? Он разлетается по дороге, а водителю всё по боку! Люди, живущие у реки и кидающие мусор в нее, как можно мусорить себе под нос и делать вид, что всё нормально?

— В Нарымском сквере массовый выгул собак, весь снег желтый от их мочи, собаки часто без поводков и намордников, с детьми гулять страшно. Был ответ около двух лет назад, что делают единообразные таблички, что выгул собак запрещен. Прошло два года, делают до сих пор.

Зимой тротуары зачастую невозможно преодолеть

Зимой тротуары зачастую невозможно преодолеть

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А конкретные проблемы есть?


— Не могут (будем честны — не пытаются) победить стихийную парковку автомобилей на площади Маркса, точнее около дома Титова, 1 в пределах знаков «Пешеходная зона». На улице Ленина от площади до фактически «Красного факела» постоянно автомобили запаркованы вторым рядом и создают проблемы для проезда. На Вокзальной магистрали со стороны проспекта Димитрова перед Советской машины паркуются уже даже не в два, а в три ряда, оставляя всего лишь одну полосу для проезда.

— Развязка на площади Труда является проблемой уже 20 лет. Решить ее можно легко постройкой дополнительных переездов под/над ж/д путями, но почему-то эта очевидная вещь игнорируется властями и вместо них строится никому не нужный 4-й мост.

— Если нет автомобиля, то перемещаться по городу очень плохо. Внешний вид зданий на некоторых улицах ужасен, особенно улица Мира.

— Отсутствует комфортное состояние пешеходных тротуаров, в частности, для маломобильных граждан. Отсутствует система безопасности дорог в новых ЖК, особенно в тех, которые строятся на местах промзон, в частности, ЖК «Галактика» и ЖК GreenArt.

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