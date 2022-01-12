«Город потерял свое лицо»: читатели НГС назвали главные недостатки Новосибирска, о которых не стал говорить мэр

Всего в голосовании под заявлением мэра приняли участие 2,5 тысячи человек. Результаты опроса показали, что 75% читателей сайта видят ухудшения города за последние годы. 19% проголосовавших думают, что у города всегда были проблемы. Еще 6% читателей не примкнули ни к какому мнению — им было просто интересно посмотреть результаты теста.

— Не соглашусь, что стало хуже. Правильнее говорить: «Не стало лучше». Когда говорят, что стало хуже, интересно поинтересоваться, в сравнении с чем или в сравнении с каким периодом. Если речь про 1985 год, то без вопросов. (соад)



— На левом берегу необходимо запретить строительство жилья, пока не появятся еще две станции метро и два новых проезда, позволяющих миновать площадь Труда и «Тещин язык». (Гость)



Читатель НГС под ником Железнодорожник обозначил целый список проблем, которые, по его мнению, сделали Новосибирск хуже:

— Дела в городе однозначно стали идти хуже. Из проблем, что на поверхности: