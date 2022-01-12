«Город потерял свое лицо»: читатели НГС назвали главные недостатки Новосибирска, о которых не стал говорить мэр

В конце 2021 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел встречу с главными редакторами региональных СМИ, на которой, в том числе, ответил на вопрос: действительно ли, город стал хуже за последние годы, как считают некоторые горожане. Он заявил, что лишен квасного патриотизма, всегда достаточно критично относится к городу и считает неправильным мнение о том, что нужно «валить отсюда». Под заявлением мэра мы спросили у читателей НГС, согласны ли они с выдвинутым в вопросе тезисом, и если да — то в чем. Большинство горожан уверены, что город стал хуже. Приводим ниже данные опроса и мнения некоторых комментаторов.
Всего в голосовании под заявлением мэра приняли участие 2,5 тысячи человек. Результаты опроса показали, что 75% читателей сайта видят ухудшения города за последние годы. 19% проголосовавших думают, что у города всегда были проблемы. Еще 6% читателей не примкнули ни к какому мнению — им было просто интересно посмотреть результаты теста.
— Не соглашусь, что стало хуже. Правильнее говорить: «Не стало лучше». Когда говорят, что стало хуже, интересно поинтересоваться, в сравнении с чем или в сравнении с каким периодом. Если речь про 1985 год, то без вопросов. (соад)
— На левом берегу необходимо запретить строительство жилья, пока не появятся еще две станции метро и два новых проезда, позволяющих миновать площадь Труда и «Тещин язык». (Гость)
Читатель НГС под ником Железнодорожник обозначил целый список проблем, которые, по его мнению, сделали Новосибирск хуже:
— Дела в городе однозначно стали идти хуже. Из проблем, что на поверхности:
- Четвертый мост — когда-то мэр Локоть выступал за финансирование метро вместо строительства моста, но смирился.
- СГК и реформа теплоснабжения — без слов. В ответ на запросы департамент мэрии пишет, что «у СГК нет ресурсов для оперативного устранения недостатков, поэтому ямы по полгода стоят разрытые», город ничего с этим сделать не может.
- Экология — положение с вывозом мусора стало намного хуже, затраты же выросли многократно, ответственные департаменты только и могут, что писать отписки на обращения жителей.
- Удар по малому бизнесу в виде активности «Как в Европе», связанной с удалением парковочных карманов на улице Титова, Вокзальной магистрали и
т. п.
- Горский, горнолыжка — обнесли забором, никого не пускают, дорогу со стороны нового ЛДС снесли. Реакция мэрии? Не удивляет, к сожалению — очередные отписки.
— Улица Богдана Хмельницкого — главная историческая улица района. Боже, такой позор: дома облуплены, деревья не оформлены, цветочки только у ДК Горького, и то со времен застоя эти клумбы. Ничего не делается, УК тоже бездействует, запустили все улицы. Бор сосновый сберегите. (Вера/пенсионер)
— Город — это не дома и транспорт, не дороги и парки. Город — это в первую очередь люди. И тут у нас проседание. Вчерашние медалисты, предприимчивые люди, сильные и волевые уезжают в Москву, Питер и за границу, а приезжает в Новосибирск контингент с юга ближнего зарубежья, с области, с Дальнего Востока, Алтая. Не знаю, как у вас, у меня среди знакомых (из школы выпуск в 2006 году, из универа — 2011 год) каждый второй уже не живет в Новосибирске. (Городской)
Читатель НГС под ником Счастливчик Пиксель дополнил список жалоб своими пунктами:
- Транспорт общественный просто добит, многие удобные маршруты уничтожены. Расписание общественным транспортом не соблюдается, в большинстве случаев из-за пробок, отчасти из-за халатности. Из Департамента транспорта мэрии в ответ на жалобы получаем отписки: «Перевозчику вынесено предупреждение». Полумеры в виде выделенной полосы не спасают. В интервал между поездами в метро выспаться можно.
- Дороги убираются отвратительно, за эту зиму видел всего раз мини-трактор, и тот возле правительства. Тротуары кое-где не убираются вообще, особенно на Путевой, на Мичурина.
- Нет инфраструктуры для пешеходов, город перегорожен заборчиками, тротуары разбиты.
- В городе периодически сильная вонь.
- В городе очень грязно. Мусор не убирается или убирается плохо, на дорогах клочки грязи, которые падают с колес машин, со строек и дворовых парковок.
- Ливневки через одну не работают, в дождь забиваются, лужи по колено. Пример — улица Планировочная.
- В эту зиму несколько раз планово (!) отключали тепло и горячую воду во многих районах.
— По сравнению с
— А пешком по нечищеным тротуарам мэр не хочет пройтись своими ногами? А пылищей подышать не из автомобиля с кондером? А на общественном транспорте вечером уехать в хату в Новомарусино или еще в какую попу мира? А в поликлинике со всеми в одной очереди посидеть? А пожить на реальную пенсию большинства пенсионеров? Не? Не хочет? (Петрик)
— «Я часто слышу от рядовых горожан, что Новосибирск в последние годы стал хуже. Мне никто не может сказать, в чем конкретно», — процитировал автора вопроса комментатор под ником $carface. Далее он привел свой список жалоб на проблемы Новосибирска, которые, по словам читателя, он написал за одну минуту:
- Состояние дорог (дорожного полотна).
- Состояние объектов освещения и разметки этих самых дорог.
- Состояние общественного транспорта, в частности троллейбусов и трамваев.
- Состояние городских коммуникаций.
- Проблемы вывоза мусора.
- Проблемы вывоза снега.
- Проблемы невозможности определения зловонных ароматов.
— Дороги убиты. На седане стало ездить невозможно. Пыльно, просто ужасно, летом на велике ездить тяжеловато. Воняет навозом периодически. Реклама. Слишком много рекламы наружной в городе — Димитровский мост, центр города, фасады зданий. Просто ужас. Мало того, что огромные баннеры, так еще и небольшие стойки. Реклама везде! Вывески у всех разные, на любой вкус. Почему даже здесь не перенять московский опыт и обязать всех привести вывески к единому стандарту? Только надписи, никаких разноцветных фонов. Точечная застройка. Павильоны на Маркса — ярчайший пример. Опять же, в Москве всё снесли, чтобы площади были площадями, а не рынком. А у нас — рынок на рынке! (Саша)
— Город некомфортный для жизни, и дальше всё будет только хуже, благодаря бездумной застройке: как точечной, так и целых жилмассивов. А новых дорог нет, нового ОТ для этих районов нет. Снег не убирается до весны, отсев, что вы сыпете зимой, не убирается до середины лета! Реагенты травят нас. Площадь Маркса замучена торговлей и недостроями. (С левого берега)
— Ямочный ремонт делается формально. «Активность» появляется с августа с дальнейшим переходом в «асфальт в снег». В итоге всё лето ездим по ямам. Многие ямы, даже на крупных улицах, так и ушли в зиму. Поэтому дороги более менее ровные только зимой. (Scout)
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