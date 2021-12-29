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«Я лишен областного патриотизма»: Анатолий Локоть ответил на вопрос, стал ли Новосибирск хуже в последние годы

Он считает неправильным мнение о том, что из города «надо валить»

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Анатолий Локоть сказал, что объективно оценивает город

Анатолий Локоть сказал, что объективно оценивает город

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Мэр Анатолий Локоть сегодня, 29 декабря, провел встречу с главными редакторами новосибирских СМИ. Во время беседы он не взялся оценивать мнение горожан о том, что город за последние годы стал хуже. Лишь отметил, что, с одной стороны, в городе есть проблемы, с другой — что на общественное мнение можно влиять. Приводим вопрос и полностью ответ мэра.

— Я часто слышу от рядовых горожан, что Новосибирск в последние годы стал хуже. Мне никто не может сказать, в чем конкретно. Вопрос: насколько этот тезис существует в общественном сознании, в чем он объективен, а в чем — нет? — спросил у мэра главный редактор NGS.RU Андрей Затирко.

— Не мне судить. Во-первых, это не моя задача. Хотя я имею данные социологии, их разные структуры делают. Это позволяет наиболее объективно «мерить температуру» социологически. Скажу по себе. Я — коренной новосибирец. И уезжал, когда в армии служил. А так, даже работая в Думе, жил в Новосибирске, на работу летал в Москву. Поэтому никогда не отрывался от Новосибирска.

У меня отношение такое: я никогда не говорил и не думал, что Новосибирск лучший и лишен недостатков. Наоборот, в Новосибирске масса недостатков, я их много знал и знаю. Так было, когда я не был мэром, и когда стал. При этом я вижу проблему с формированием общественного мнения. И здесь очень важно, что можно это сделать при определенных ресурсах, затратив время. Формирование у новосибирцев, особенно молодежи, мнения, что город плохой, и надо, извините, «валить отсюда» — я считаю это неправильным.

В том, что Новосибирск развивается и надо создавать позитивное мнение в отношении города, в котором ты живешь, я вижу одну из своих задач. Мой взгляд субъективен абсолютно. Я лишен областного патриотизма, у меня этого не было никогда, достаточно критично относился к городу. И сравнивать у меня есть с кем и с чем. Я всегда уезжал из Новосибирска и возвращался сюда. Я целью своей, задачей вижу, чтобы все, уезжая отсюда, возвращались, — объяснил мэр.

В начале декабря во время сессии горсовета Новосибирска Анатолия Локтя спросили о том, какую зарплату он хотел бы получать, чтобы город работал нормально. Читайте, что он на это ответил.

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Анатолий ЛокотьНовосибирскмэр
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