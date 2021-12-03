У мэра Новосибирска спросили, какую он хочет зарплату? Что он ответил и насколько ее подняли

Сегодня, 3 декабря, во время сессии совета депутатов Новосибирска мэр Анатолий Локоть ответил на вопрос депутата Антона Картавина о том, на сколько ему нужно поднять зарплату.

Это произошло во время обсуждения индексации зарплат муниципальных служащих и лиц, занимающих муниципальные должности (к таким относится глава города).



— Анатолий Евгеньевич, на сколько вам нужно увеличить зарплату с 350 тысяч, чтобы город стал работать нормально? Может, нужно 500 тысяч и тогда снег будет убираться? — спросил депутат.