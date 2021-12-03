3 декабря пятница
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 4/10
usd 74.06
eur 83.81
Тема дняИстории новосибирцев с несколькими ипотеками
Все новости
Все новости

У мэра Новосибирска спросили, какую он хочет зарплату? Что он ответил и насколько ее подняли

Сегодня сессия горсовета поддержала индексацию муниципальных служащих

4 006
79Обсудить

Поделиться

Мэр Новосибирска считает нормальными результаты работ города

Мэр Новосибирска считает нормальными результаты работ города

Поделиться

Сегодня, 3 декабря, во время сессии совета депутатов Новосибирска мэр Анатолий Локоть ответил на вопрос депутата Антона Картавина о том, на сколько ему нужно поднять зарплату.

Это произошло во время обсуждения индексации зарплат муниципальных служащих и лиц, занимающих муниципальные должности (к таким относится глава города).

— Анатолий Евгеньевич, на сколько вам нужно увеличить зарплату с 350 тысяч, чтобы город стал работать нормально? Может, нужно 500 тысяч и тогда снег будет убираться? — спросил депутат.


— Я считаю, что город нормально работает. Мы имеем результаты, которые будем еще обсуждать по этому городу. Обращаю внимание, что речь идет об индексации. Вы пытаетесь вырвать из индексации те или иные категории и дать оценки. Вы вправе дать оценки работе муниципальных служащих или структур. Но в данном случае вырывать из контекста — значит, нарушать управленческие принципы, — ответил мэр Новосибирска.

Большинство депутатов одобрило индексацию зарплат муниципальных служащих и мэра Новосибирска на 3,9%.

Ранее корреспондент НГС отправлял запрос в мэрию с просьбой назвать заработную плату мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Однако в ответе на запрос департамент правовой и кадровой работы сослался на декларацию мэра, не указав конкретные цифры.

— Проведение индексации заработной платы мэра города Новосибирска осуществляется в общем порядке в рамках индексации заработной платы лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, — добавили в департаменте

В конце октября НГС писал о том, что служебные расходы Анатолия Локтя из городского бюджета — 2,9 миллиона рублей. В траты включены расходы на транспорт, командировки, связь. Также около 30% средств составляет его заработная плата. Также мы сравнивали его служебные расходы со средствами, которые выделяли на Городецкого и Знаткова. Посмотрите на них в нашей инфографике.

Всего в 2020 году мэр Новосибирска Анатолий Локоть задекларировал 4,2 миллиона рублей.

В конце ноября в Красноярске депутаты также проголосовали за повышение зарплат мэру города и еще большой группе муниципальных служащих.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ12
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Анатолий Локотьдепутатдоходызарплата чиновниковгорсовет
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться